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Лидер правой партии Германии пообещал открыть охоту на Меркель

24 сентября 2017, 23:08

Глава "Альтернативы для Германии" Александер Гауланд также заявил, что он со сторонниками будет охотиться и на правительство.

Глава правой партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд пообещал начать охоту на Ангелу Меркель. Об этом он заявил во время своего выступления перед однопартийцами, пишет Лайф.

— Поскольку мы, по всей видимости, становимся третьей крупнейшей силой в парламенте, правительству, каким бы оно ни было, стоит готовиться. Мы начнём на него охоту! Мы начнём на Меркель охоту, — заявил он.

Как сообщают немецкие СМИ со ссылкой на данные проведенного по заказу центрального канала ARD экзитпола, "Альтернатива для Германии" набирает 13,5%.

Фото:© REUTERS/Hannibal Hanschke


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