Внедорожник врезался в автобус и отлетел в арык в Алматы
Пострадали водитель и пассажир автомобиля.
Водитель автобуса вынужден задержаться на работе после смены из-за врезавшегося в него автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.
Водитель автобуса 118-го маршрута ехал после смены в парк по улице Папанина на север. Однако на пересечении с улицей Кожедуба перед ним возник внедорожник «Тойота Прадо».
По словам очевидцев, водитель автомобиля, ехавший по Кожедуба на восток, проигнорировал знак «Уступи дорогу» и не пропустил автобус, ехавший по главной дороге. В результате столкновения машина отлетела в арык.
Пострадали водитель и пассажир автомобиля. Водитель автобуса не пострадал. У общественного транспорта повреждены лобовое стекло, дверь и бампер.
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