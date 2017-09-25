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Внедорожник врезался в автобус и отлетел в арык в Алматы

25 сентября 2017, 00:42

Пострадали водитель и пассажир автомобиля.

Водитель автобуса вынужден задержаться на работе после смены из-за врезавшегося в него автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.

Водитель автобуса 118-го маршрута ехал после смены в парк по улице Папанина на север. Однако на пересечении с улицей Кожедуба перед ним возник внедорожник «Тойота Прадо».

По словам очевидцев, водитель автомобиля, ехавший по Кожедуба на восток, проигнорировал знак «Уступи дорогу» и не пропустил автобус, ехавший по главной дороге. В результате столкновения машина отлетела в арык.

Пострадали водитель и пассажир автомобиля. Водитель автобуса не пострадал. У общественного транспорта повреждены лобовое стекло, дверь и бампер.


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