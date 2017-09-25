Вновь зарегистрированы факты организации незаконного игорного бизнеса

Службой экономических расследований ДГД по ВКО регулярно проводятся мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов организации незаконного игорного бизнеса.

На территории ВКО проведены масштабные мероприятия по проверке соблюдения Закона «Об игорном бизнесе», в ходе которых установлены факты организации незаконного игорного бизнеса посредством псевдолотерейных аппаратов.

Так, СЭР пресечена деятельность группы лиц, которые в период с ноября 2016 года по март 2017 года под видом розыгрышей лотерей, установив игорное оборудование в общественных местах: в помещениях кафе, торговых центров и магазинов г. Усть-Каменогорска, незаконно без лицензии организовали деятельность в сфере игорного бизнеса.

В ходе следствия установлено, что житель города Караганды, желая получить прибыль от деятельности в сфере лотерейного бизнеса в г. Усть-Каменогорск, нанял кадры для обслуживания игровых терминалов, расстановки игорных оборудований на территории города за ежемесячное денежное вознаграждение, открыл карточный счет в банке. Нанятые им специалисты заключали договоры с арендодателями помещений, уплачивали арендную плату, осуществляли инкассацию денежных средств с вендингового оборудования. Согласно договоренности денежные средства, полученные от бизнеса, перечислялись на карточный счет.

Суть заключалась в том, что, клиент загружал в купюру-приемник электронных игровых автоматов денежные средства в национальной валюте, номиналами от 200 до 20000 тенге, сумма внесенных денежных средств отражалась на мониторе в виде суммы кредита, равной сумме, внесенной для совершения игр. При этом указанные электронные игровые автоматы чеков либо квитанции, подтверждающие внесение денежных средств не выдавали.

Далее, на выбор пользователя аппаратно-программный комплекс выводит список, состоящий из различных приложений, таких как: «FRUIT LOTO», «ДАЙ ПЯТЬ», «TURBO KENO», «LUCKY LADY CHARM», «SIZZLING HOT DELUXE», «ПОБЕДА», «КАРТ ЛОТО», «MONKEY LOTO», «LUCKY HAUNTER», «КЕНО», «ФРУКТОМАНИЯ», «ЗО-ЛОТО», «КУРОРТЛОТО» и клиент, выбирая одну из вышеуказанных приложении с играми осуществляет игру. В случае выпадения выигрышных комбинаций, игры предлагают игроку увеличить суммы выигрыша путем предложения игры либо забрать сумму выигрыша, что является признаком азарта. Также, игрок имеет возможность нажать кнопку «выплатить», что позволяет обналичить остаток суммы на балансе игрока. Выплата денежных средств производилась через меню «пункт выплат» в котором вводится абонентский номер сотового телефона клиента, и он выдает наличные денежные средства игроку согласно остатка баланса. При этом чеки и квитанции не выдавались.

В соответствии с нормами постановления Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2012 года № 1716 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по организации и проведению лотерей, а также в сфере игорного бизнеса» лотерейное оборудование должно быть на праве собственности заявителя (только при реализации лотерейных билетов через указанное оборудование) и представлять собой устройство или приспособление для фиксирования информации о лотерейных билетах, программные продукты и оборудование для приема лотерейной ставки, выдачи лотерейных чеков за участие в лотерее, проведения розыгрыша призового фонда, но не осуществляющее выплату выигрыша.

Существенными отличиями лотерейного оборудования от игровых автоматов являются наличие лотерейного билета либо чека, проведение розыгрыша призового фонда, а также отсутствие возможности получения моментального выигрыша из оборудования.

В результате противоправной деятельности группы извлечен доход в особо крупном размере более 21 млн тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 30-ти торговых точках города изъято 61 лототерминалов, денежные средства в сумме 7,4 млн тенге.

Приговором суда № 2 г. Усть-Каменогорска участники преступной группы признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 307 частью 3 пунктом 2 Уголовного кодекса РК осуждены к 3,5 годам лишения свободы условно, деньги в размере 7,4 млн тенге обращены в доход государство.

Также судом № 2 г. Семей признаны виновными по статье 307 части 1 Уголовного кодекса РК осуждены к 1 году ограничения свободы с конфискацией имущества гр. Айтжанов А., к 1 году лишения свободы с конфискацией имущества, гр. Г. Жайсанбаева за незаконную организацию игорного бизнеса.

Также в г. Усть-Каменогорск в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса без соответствующей лицензии под видом лотереи. Приговором суда № 2 г. Усть-Каменогорска гр. Сабостьяну Д. назначено наказание в виде штрафа в размере 500 МРП, в сумме 1,1 млн тенге (один миллион сто тридцать четыре тысячи пятьсот) тенге, с конфискацией имущества в виде денежных средств в сумме 306 700 (триста шесть тысяч семьсот) тенге.

В целом, в течение последних двух лет пресечена деятельность 18 залов игровых автоматов, 4 онлайн-казино, изъято 110 лотерейных терминалов, 33 компьютеров. Направлено в суд 12 дел, осуждено 10 лиц.

Вместе с тем на особом контроле стоит вопрос о наличии в действиях арендодателей признаков правонарушения в части предоставления помещения под организацию незаконного игорного бизнеса либо установки лотерейных терминалов, так как диспозиция статьи 307 Уголовного кодекса РК предусматривает данную ответственность.

Указанное действие влечет ответственность в виде штрафов в размере до 2 000 МРП, ограничения свободы или лишения свободы с конфискацией имущества на срок до двух лет.

В этой связи арендодатель при заключении, каких-либо договорных отношений по использованию помещений обязан убедиться в правомерности предоставляемой площади для осуществления какой-либо деятельности.

По вопросам нарушений действующего законодательства Вы можете обратиться в Службу экономических расследований ДГД по ВКО по телефону доверия 24-06-05.

Напомним, что в соответствии с законодательством Республике Казахстан предпринимательская деятельность в сфере игорных заведений разрешена только в двух специально отведенных местах - в Щучинско-Боровской курортной зоне Акмолинской области и на правом побережье Капшагайского водохранилища.