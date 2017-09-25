В Индии скончался ребёнок-мутант, которого прозвали "чужим"

По словам отца новорождённого мальчика, семья даже не успела показать его врачам.

В Индии скончался мальчик, родившийся без носа и ушей и с глазами, которые сильно выступают из орбит. Как сообщает Лайф со ссылкой на The Sun, родители до последнего надеялись, что ребёнок выживет.

— Мы не успели показать его врачам. Наши сердца разбиты, но что бы это была за жизнь, если бы он выжил, — сказал отец новорождённого. — Он чувствовал себя хорошо, но на следующее утро не проснулся. Он даже не заплакал.

После рождения мальчика к нему домой приходили сотни людей, чтобы увидеть ребёнка-мутанта.