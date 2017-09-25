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СМИ сообщили об обнаружении массового захоронения жертв боевиков в Мьянме

25 сентября 2017, 02:00

По предварительной информации, все найденные тела принадлежат этническим индусам.

Тела 28 этнических индусов были обнаружены в штате Ракхайн на западе Мьянмы. Как сообщает агентство France Presse со ссылкой на местные власти, в массовом захоронении находятся люди, убитые боевиками из народности рохинджа.

— Военные обнаружили тела 28 индусов, убитых боевиками мусульманской народности рохинджа, — говорится в сообщении агентства. Сообщается также, что факт обнаружения массового захоронения подтверждает и местная гражданская администрация.

Рохинджа — народ, исповедующий ислам и живущий в штате Ракхайн. Между ними и индуистским большинством страны неоднократно вспыхивали этнические и религиозные конфликты.

Особенно ситуация обострилась в конце августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. За одну неделю погибло более 400 человек. Власти Мьянмы начали военную операцию в регионе, однако от этого пострадали мирные жители. Тысячи были вынуждены бежать из страны.

Фото: © REUTERS/Mohammad Ponir Hossain, источник - Лайф


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