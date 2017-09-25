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Понедельник в Казахстане будет без осадков

25 сентября 2017, 06:00

Местами ожидается туман, усиление ветра, на юге и юго-западе пыльная буря.

На большей части территории республики ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь на севере и востоке с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются осадки. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге и юго-западе пыльная буря.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20,в Жамбылской области порывы 23 м/с.

Днем в Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман, местами - усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской, ночью и утром в Карагандинской областях местами ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской и Жамбылской областях ночью местами ожидается 3 мороза.

В Астане: облачно, +5°.

В Алматы: ясно, +12°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: img0.liveinternet.ru

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