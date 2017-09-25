Понедельник в Казахстане будет без осадков

Местами ожидается туман, усиление ветра, на юге и юго-западе пыльная буря.

На большей части территории республики ожидается погода без осадков , сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".





Лишь на севере и востоке с прохождением атмосферных фронтов местами ожидаются осадки. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра, на юге и юго-западе пыльная буря.





В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20,в Жамбылской области порывы 23 м/с.





Днем в Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.





В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман, местами - усиление ветра 15-20 м/с.





В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской, ночью и утром в Карагандинской областях местами ожидается туман.





В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.





В Алматинской и Жамбылской областях ночью местами ожидается 3 мороза.



