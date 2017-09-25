Казахстанские футболистки проиграли Франции со счетом 0:12

Девять мячей были забиты еще в первом тайме.

Сборная Казахстана потерпела разгромное поражение от Франции в матче отборочного турнира чемпионата Европы среди девушек до 17 лет, сообщает Sports.kz





Матч завершился крупной победой Франции — 12:0. Отметим, что девять мячей были забиты еще в первом тайме. Покером отметилась Мадлен Рот, дублями — Малори Крафф и Кессия Бюсси, также забивали Сара Захо, Юлия Дюфур, Клара Морейра и Хлое Субьета.





Также соперницами казахстанских футболисток по группе являются сборные Дании и Уэльса, которые играли между собой — датчанки победили 2:0. Следующий матч сборная Казахстана проведет 27 сентября с Данией.





Фото: sports.kz



