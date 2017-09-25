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В Индии умер прозванный «Чужим» младенец

25 сентября 2017, 06:31

У ребенка не сформировалось лицо, он родился без носа, ушей и с сильно выступавшими из орбит глазами.

В индийском штате Уттар-Прадеш умер двухдневный младенец, которого местные жители прозвали «Чужим» за сходство с инопланетным существом из одноименного фильма Ридли Скотта, передает Лента.ру.

У ребенка не сформировалось лицо, он родился без носа, ушей и с сильно выступавшими из орбит глазами. По словам матери, малыш чувствовал себя хорошо, не плакал, но заснул и на следующий день не проснулся. Его даже не успели показать врачам.

Отец рассказал, что после появления слухов их дом начали осаждать соседи, желающие поглазеть на ребенка.


Фото: скриншот

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