В Индии умер прозванный «Чужим» младенец
25 сентября 2017, 06:31
У ребенка не сформировалось лицо, он родился без носа, ушей и с сильно выступавшими из орбит глазами.
В индийском штате Уттар-Прадеш умер двухдневный младенец, которого местные жители прозвали «Чужим» за сходство с инопланетным существом из одноименного фильма Ридли Скотта, передает Лента.ру.
У ребенка не сформировалось лицо, он родился без носа, ушей и с сильно выступавшими из орбит глазами. По словам матери, малыш чувствовал себя хорошо, не плакал, но заснул и на следующий день не проснулся. Его даже не успели показать врачам.
Отец рассказал, что после появления слухов их дом начали осаждать соседи, желающие поглазеть на ребенка.
Фото: скриншот
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