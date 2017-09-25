Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В турецком отеле зарезали туриста из Белоруссии

25 сентября 2017, 06:37

В драке с официантом из турецкого отеля белорусский турист получил смертельные ранения ножом.

Турист из Белоруссии погиб после драки с официантом из отеля на одном из курортов Турции. Инцидент произошел в районе Мармариса на юго-западе страны, передает НТВ.

Сообщается, что 28-летний Виктор Халадко зашел в бар отеля после его закрытия и потребовал себя обслужить. 17-летний официант отказался это сделать, и между двумя мужчинами завязалась драка. Официант несколько раз ударил Халадко ножом. Турист вскоре был госпитализирован, но спасти его не смогли: в больнице он скончался от ран.

Преступник уже задержан, суд рассмотрит решение о его аресте.

Фото: Эрай Эркылыч / РИА Новости

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...