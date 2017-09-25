В турецком отеле зарезали туриста из Белоруссии

Турист из Белоруссии погиб после драки с официантом из отеля на одном из курортов Турции. Инцидент произошел в районе Мармариса на юго-западе страны, передает НТВ





Сообщается, что 28-летний Виктор Халадко зашел в бар отеля после его закрытия и потребовал себя обслужить. 17-летний официант отказался это сделать, и между двумя мужчинами завязалась драка. Официант несколько раз ударил Халадко ножом. Турист вскоре был госпитализирован, но спасти его не смогли: в больнице он скончался от ран.





Преступник уже задержан, суд рассмотрит решение о его аресте.



