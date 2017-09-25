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Рейтинг Трампа опустился до рекордно низких значений

25 сентября 2017, 07:02

66 процентов опрошенных считают, что 45-й президент сделал гораздо больше для раскола страны, нежели для ее объединения.

Рейтинг президента США Дональда Трампа опустился до рекордной отметки, став самым низким за 71 год. Об этом сообщает Лента.ру.

66 процентов опрошенных считают, что 45-й президент сделал гораздо больше для раскола страны, нежели для ее объединения. По этому показателю Трамп обогнал своих предшественников Барака Обаму и Джорджа Буша-младшего, чьими результатами за первые восемь месяцев правления были недовольны по 55 процентов американцев.

59 процентов респондентов уверены, что Трамп не держит свое обещание «осушить болото» — изменить политику Вашингтона.

12 августа сообщалось, что рейтинг одобрения Трампа подрос. Результаты опроса, который провела организация Rasmussen Reports, показали, что работу нынешнего хозяина Белого дома одобряют 45 процентов опрошенных, число недовольных составляло 53 процента американцев.

Инаугурация 45-го президента США состоялась 20 января.

Фото: Jonathan Ernst / REUTERS

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