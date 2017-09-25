В убийстве бывшего вратаря сборной СССР по хоккею обвиняют его дочь
25 сентября 2017, 07:23
После его ухода из ЦСКА место в воротах занял Владислав Третьяк.
Бывший вратарь сборной СССР Виктор Толмачев был найден мертвым в Москве. По подозрению в убийстве задержана его дочь, сообщает Vesti.kz.
По данным источника "РИА Новости", преступление, вероятно, было совершено ножом. Полиция возбудила уголовное дело. Тело пролежало несколько дней до того, как было обнаружено. По данным следствия, убийство случилось не позднее 22 сентября.
По информации Mash, дочь Толмачева постоянно конфликтовала с отцом. Она призналась в содеянном и заключена под стражу. Ей предъявлено обвинение в убийстве.
Ушедший из жизни в возрасте 78 лет Толмачев провел десять матчей за сборную СССР. С 1958 по 1972 год он играл за тверский СКА МВО, московский ЦСКА и воскресенский "Химик". Вратарь пять раз становился чемпионом СССР, дважды выигрывал бронзовые и один раз - серебряные медали турнира.
После ухода Толмачева из ЦСКА в 1970 году его место занял Владислав Третьяк, который неофициально считается лучшим вратарем в истории мирового хоккея.
Фото: НТВ
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