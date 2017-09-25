Меркель переизбрана в бундестаг

На втором месте в округе, где баллотировалась Меркель, - кандидат от "Альтернативы для Германии" Лайф-Эрик Хольм с 19,2%.

Меркель избирается от этого округа с 1990 года и не проиграла еще ни разу. Самый низкий ее результат составлял 37,6% (в 1998 году, когда ХДС проиграла федеральные выборы), самый высокий - 56,2% (2013-й).





Канцлера ФРГ уже поздравил с победой на выборах президент Франции Эммануэль Макрон. "Я позвонил Ангеле Меркель, чтобы ее поздравить. Мы со всей решимостью продолжим наше сотрудничество, существенное для Европы и для наших стран", - написал он в Twitter.





Министр иностранных дел Германии, член СДПГ Зигмар Габриэль, в свою очередь, одержал победу в округе Зальцгиттер-Вольфенбюттель. Социал-демократическая партия Германии набрала в этом округе 42,8% голосов. На втором месте Христианско-демократический союз (ХДС) с 29,1%. За "Альтернативу для Германии" проголосовали 11,9% избирателей, за "Левых" 6,0%, за Свободную демократическую партию 4,7% и за "Зеленых" 4,3%.





В Германии в воскресенье прошли выборы в бундестаг, по последним данным, Христианско-демократический союз (ХДС) по главе с действующим канцлером Ангелой Меркель набирает 26,5% голосов, ее ключевой партнер баварская ХСС - 7,9% голосов, Социал-демократическая партия Германии - 20,8%.





Правая "Альтернатива для Германии" набирает 11,9%, Свободная демократическая партия - 11%, "Зеленые" - 9,1%, "Левые" - 7,9%.



