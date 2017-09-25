В Саудовской Аравии поменяют учебники из-за фото короля в компании Йоды
25 сентября 2017, 08:05
На фотографии в учебнике Йода сидит за столом рядом с королем в тот момент, когда тот подписывает устав ООН в 1945 году.
Министерство образования Саудовской Аравии в воскресенье начало заменять учебники для социальных наук, в которых оказалась опубликована фотография короля Фейсала бен Абдель Азиза вместе с персонажем фильма "Звездные войны" магистром Йодой, сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter представитель ведомства Мубарак аль-Асими, передает РИА Новости.
На фотографии в учебнике Йода сидит за столом рядом с королем в тот момент, когда тот подписывает устав ООН в 1945 году. Фейсал бен Абдель Азиз правил Саудовской Аравией в течение 11 лет и провел немало преобразований в королевстве, в частности основал его правовую систему.
Saudi textbook recalled due to photo of #Yoda next to King Faisal https://t.co/Qp7yk0wEscpic.twitter.com/QSR673DY3t— Jσнη (@OrAroundTen) 24 сентября 2017 г.
В воскресенье представитель министерства, которое стали обвинять в намеренном издевательстве над правителем, собрал экстренную встречу с участием лиц, ответственных за выпуск учебников.
"После определения ответственного за ошибку в изданном учебнике министерство образования начало замену учебников социальных наук для средней школы во всех управлениях", — отметил аль-Асими.
Ранее министр образования Ахмед аль-Иса попросил прощения "за нечаянную ошибку с фотографией подписания устава ООН" и объявил о создании специальной комиссии для определения виновного в этом.
Создатель изображения, где Йода сидит рядом с Фейсалом бен Абдель Азизом, саудовский художник Абдалла аш-Шахри признался, что создал целую серию таких снимков, разместив на исторических фотографиях с помощью фотошопа популярных современных персонажей с целью "сделать их менее депрессивными". Он пояснил, что неслучайно поместил именно Йоду рядом с монархом. "Он был мудрым и хорошим оратором, поэтому я решил, что Йода — наиболее близкий по характеру королю персонаж. А еще Йода зеленого цвета", — сказал художник саудовским СМИ. При этом аш-Шахри подчеркнул, что не имеет отношения к появлению своей работы в учебнике.
Фото: AFP
РИА Новости
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