В Талдыкоргане планируют расширить проект «Жетысу – край книголюбов»

Ранее в городе буккроссинг-зон было три, а именно: в парке «Жастар», на центральном Арбате и на новой набережной реки «Каратал».

Стартовавший в июле этого года проект «Буккроссинг» или библиотека под открытым небом набирает большие обороты в городе Талыдкорган. За лето он нашел свою аудиторию, благодаря чему его планируют расширить. Об этом стало известно 22 сентября, на брифинге регионального филиала Службы центральных коммуникаций, передает Zakon.kz





В День языков народа Казахстана на площадке Региональной службы коммуникаций Алматинской области выступил руководитель областного управления по развитию языков Айдар Башбаев. Он рассказал о дальнейшем развитии проекта «Жетысу – край книголюбов» и поздравил жителей региона с праздником.





«День языков народа Казахстана – это праздник, ставший символом единства и согласия между народами, которые являются важным условием для развития нашего многонационального государства. Сегодня я бы хотел поздравить всех Казахстанцев с этим праздником и пожелать благополучия и процветания нашей стране. Что касается проекта «Буккроссинг», он действует уже 2 месяца. Фонд передвижной библиотеки изначально был пополнен на 700 книг. Сегодня мы планируем расширить границы и добавить еще несколько книжных полок у областного здания Центра обслуживания молодежи и во Дворце школьников. За время существования проекта непрерывный книговорот пополнился более чем на 200 новых изданий. Думается, что его дальнейшее развитие просто необходимо для региона,- подчеркнул Айдар Карбозович.





Напомним, что ранее в городе таких буккроссинг-зон было три, а именно: в парке «Жастар», на центральном Арбате и на новой набережной реки «Каратал». Теперь, благодаря задумке организаторов их станет в разы больше.







