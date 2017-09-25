В Швейцарии начали торговать горным воздухом

В компании Swiss Alpin Air уверены, что их продукт получит признание и будет пользоваться спросом, поскольку почти 40 лет назад люди "поднимали брови от концепции продажи бутилированной воды". На сегодняшний день чистая вода из горных источников в бутылках пользуется популярностью у потребителей по всему миру.

"Каждый год к нам в швейцарские Альпы приезжает очень много туристов, чтобы насладиться бодрящим видом и вдохнуть чистый горный воздух. Это просто пример экспорта альпийского воздуха, который у нас есть", - заявляют в компании, подчеркивая, что "швейцарская альпийская вода, шоколад и сыр уже экспортируется, и почему бы и не экспортировать чистый воздух, поскольку он лучший в мире".





Таким образом, производитель выпускает на продажу 7-литровые флаконы с маской для дыхания и реализует их по 21 доллару за штуку.





В настоящее время стартап только развивается и ищет инвесторов "для быстрого роста на новом рынке воздуха".