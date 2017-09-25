Депутаты Японии высказались о качестве строительства в Казахстане

С данной системой компания «Стройкласс» начала знакомство в 2008 г, и внедряет ее с помощью японских представителей.

14 сентября 2017 года депутаты верхней палаты Парламента Японии посетили члена союза строителей Казахстана, компанию «Стройкласс», сообщает Zakon.kz





С данной системой компания «Стройкласс» начала знакомство в 2008 г, и внедряет ее с помощью японских представителей.









«Для нас очень важно за счет этого повысить эффективность труда и понизить себестоимость жилья, а также улучшить качество строительства в целом. И тем сделать казахстанские квартиры более доступными для большего количества людей. Таким образом мы развиваем культуру труда у наших строителей. Впереди очень много работы и информации, которую надо осваивать и применять. Я бы настоятельно рекомендовал, чтобы эта продуктивная система применялась и при строительстве жилья по государственным программам. Я призываю наши госорганы, строительный комитет и все общество, чтобы больше применяли технологии передовых производств», - говорит председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев.





«С компанией «Стройкласс» я знаком с 2010 г, и тогда я увидел в ней много недостатков, моей задачей было выявление их первопричины. Поиск проблемы - и есть основная задача в системе бережливого производства», - говорит Эксперт Японского агентства Хаджиме Сузуки.





Прогресс компании по работе с системой Кайдзен произвел впечатление на главу японской делегации господина Шигеки Иваи: «Я очень рад что в Казахстане есть компания, которая следует принципам философии Кайдзен, ведь это значит, что компания делает упор на качество строительства. Приятно видеть, что технике безопасности на вашем строительном участке уделяется особое внимание, ведь жизнь человека бесценна, и на этом пункте не стоит экономить».



