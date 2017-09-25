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В Сирии в результате обстрела погиб российский генерал

25 сентября 2017, 09:31

Асапова посмертно представили к высокой государственной награде.

Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии при обстреле со стороны террористов "Исламского государства", сообщает РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов находился на командном пункте сирийских войск. Он помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр эз-Зора. Асапов был смертельно ранен в результате разрыва мины.

Асапова посмертно представили к высокой государственной награде.

В воскресенье также стало известно, что под минометный обстрел в Дейр эз-Зоре попал корреспондент РИА Новости. Снаряд разорвался рядом с его машиной, журналист не пострадал.

На этой неделе российским военным удалось вырваться из окружения террористов "Джебхат ан-Нусры"*. Боевики 19 сентября атаковали позиции сирийской правительственной армии, окружив при этом наблюдательные пункты российской военной полиции под Хамой. Наступление террористов было остановлено, около 850 боевиков уничтожены.

Сирийская армия 5 сентября прорвала блокаду Дейр-эз-Зора со стороны ИГ, длившуюся более трех лет. Правительственные войска при поддержке российской авиации форсировали Евфрат в районе города, выбив боевиков из ряда населенных пунктов, и развивают наступление на восток.

© РИА Новости / Виталий Аньков




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