Иран назвал «оскорбительными» ограничения на въезд своих граждан в США

Он заметил, что сочувствие президента США является еще более «пустым» с вводом новых и «еще более оскорбительных» ограничений на поездки для «выдающегося народа».





Ранее сообщалось , что президент США Дональд Трамп 24 сентября ввел ограничения на въезд для граждан восьми стран. Шесть государств уже были в предыдущем списке — Иран, Ливия, Сирия, Йемен и Сомали. Теперь к ним добавились также Венесуэла, КНДР и Чад. Глава государства объяснил данные меры обеспечением безопасности граждан США. Ограничения вступят в силу 18 октября. В то же время, в список стран, граждане которых могут нести террористическую угрозу для жителей США в этот раз не был включен Ирак. Это было мотивировано готовностью Багдада бороться с терроризмом.





В марте президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну гражданам Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена на 90 дней в случае, если у них нет вида на жительство. Данное решение вызвало яростную критику правозащитников, его попытались саботировать несколько штатов, включая Нью-Йорк, Вашингтон и Гавайи. В конце июня Верховный суд США разрешил оставить в силе этот запрет. В сентябре Девятый окружной апелляционный суд США также оставил в силе ограничения на въезд в США для названных шести стран.