Товарооборот между РК и Беларусью увеличат до $1 млрд за три года

22 сентября в Караганде состоялось 13-ое заседание Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра страны.

Казахстанскую часть возглавил первый заместитель премьер-министра РК А. Мамин, белорусскую - Первый заместитель Премьер-Министра РБ В. Матюшевский.

В ходе заседания МПК обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленной кооперации, сельского хозяйства, науки и технологий, транспорта и логистики.

Мамин отметил успешность взаимоотношений Казахстана и Беларуси на всех уровнях межгосударственных связей, участия в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве, прежде всего, в Евразийском экономическом союзе.

Стороны с удовлетворением отметили нарастающую динамику торгового оборота между Казахстаном и Беларусью по итогам 7 месяцев 2017 года. Товарооборот за январь-июль 2017 года составил 313,7 млн долларов США, увеличившись на 75,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Товарооборот между нашими странами к 2020 году необходимо довести до 1 млрд долларов США»,- заявил А. Мамин.

Как отметил сопредседатель казахстанской части МПК А. Мамин, Казахстан и Беларусь располагают большими возможностями для успешной реализации совместных проектов в промышленной кооперации, транспортно-логистическом секторе, космической отрасли, агропромышленном комплексе, культурно-гуманитарной и научно-технической сфере.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем развитии партнерских отношений по наращиванию интеграции транспортно-логистической инфраструктуры Казахстана и Беларуси, локализации и расширении линейки выпускаемой продукции.

«В последние годы наблюдается устойчивая динамика межрегионального сотрудничества»,- сказал В. Матюшевский и отметил, что «сегодня в Беларуси действует более 100 предприятий с казахстанскими инвестициями. Белорусская сторона готова и далее оказывать всестороннюю поддержку в реализации инвестиционных проектов, поощрять взаимовыгодные инвестиции».

Стороны рассмотрели возможность создания совместной Рабочей группы по выработке перспективных направлений сотрудничества, реализации совместных проектов в области развития животноводства и растениеводства, мелиорации и орошения земель.

Кроме этого, обсуждены вопросы поставок сельскохозяйственной продукции казахстанских компаний в РБ, а белорусских - в РК.

В ноябре текущего года планируется подписание Соглашения о создании казахстанско-белорусского Делового совета между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торгово-промышленной палатой Беларуси.

По итогам 13-го заседания Межправительственной казахстанско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) подписан соответствующий Протокол.

В ходе пребывания в Карагандинской области первый заместитель премьер-министра РК А.Мамин проинспектировал ход реконструкции и провел выездное совещание на участке дороги Караганда - Темиртау автомобильного коридора «Центр - Юг». Данный проект реализуется в рамках программы «Нұрлы жол». На автодороге протяженностью 14 километров ведутся работы по устройству дорожной одежды, транспортных развязок. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2018 году.

«Сейчас главная задача дорожников - обеспечить своевременную и качественную сдачу участков реконструкции для удобства населения», - указал А. Мамин.

Во время посещения региона А.Мамин ознакомился с деятельностью СП «КазБелАЗ», предприятия по выпуску горнообогатительного оборудования, комплекса по утилизации автотранспортных средств, фармацевтического производства с проектной мощностью 4 млн. упаковок инъекционных препаратов в год.