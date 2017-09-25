Дефицит бензина в регионах Казахстана: Эксперты пророчат подорожание

Острая нехватка горючего зафиксирована в Семее. В Петропавловске, Караганде и Астане также отмечены признаки дефицита топлива. Эксперты склонны предполагать, что цены на бензин вновь увеличатся.

На автозаправках в Семее бензина нет. Топливо осталось только на небольших заправках, но отпускают его по талонам — не более 20 л в одни руки.

Сотрудники городских АЗС в Семее связывают дефицит ГСМ с уборочными работами на полях страны, с остановкой на плановый ремонт двух НПЗ, а еще с подорожанием бензина на оптовом рынке России.

А между тем, дефицита топлива в Казахстане вообще быть не должно.

«Перед остановкой заводов на ремонт в профильном ведомстве уверяли, что запасов топлива достаточно, — рассуждает главный научный сотрудник Института экономики МОН, доктор экономических наук, профессор Олег Егоров. — А теперь перебои с поставками ГСМ чиновники объясняют остановкой НПЗ на ремонт».

Впрочем, руководители заправочных комплексов заверяют, что топлива хватит; другой вопрос — сколько оно будет стоить. К примеру, в Петропавловске и Караганде огромных очередей на заправках нет, но цены на бензин уже подскочили.

В ответ на вопрос о дорогом бензине заправщики приводят те же аргументы — уборочная, традиционные профилактические работы на НПЗ и увеличение цен от российских поставщиков.

Плановый бензиновый кризис

«Цены на бензин находятся не в прямой зависимости от цен на нефть на мировых рынках, а от, строго говоря, неспособности местных НПЗ полностью покрывать внутренний спрос, — говорит эксперт нефтегазового рынка, экономист Сергей Смирнов. — Ситуация повторяется из года в год — как только заводы останавливаются на ремонт, сразу начинаются перебои, во время которых бензин обычно дорожает, а потом уже не дешевеет. Хотя перед остановкой ответственные чиновники обещают, что дефицита бензина не будет, потому что запасов достаточно, но потом все же оказывается, что топлива не хватает. А сейчас еще и в России оптовые цены повысились. Поэтому возникла ситуация, когда нефтетрейдеры начали спекулировать на ценах».

Ценники на заправках будут догонять российские

По мнению экспертов, рост цены на ГСМ может продолжиться и тогда, когда два нефтеперерабатывающих завода — Атырауский и Павлодарский, названные «виновниками» топливного кризиса, закончат плановый ремонт своих установок. И при неблагоприятном развитии событий цены на заправках могут сравняться с российскими.

«Если говорить про стратегию, то ценники на заправках будут меняться до тех пор, пока не подтянуться к российским, — говорит экономист Петр Своик. — Бесконечные рассказы о том, что не сегодня так завтра наши нефтеперерабатывающие заводы начнут покрывать потребности внутреннего рынка, как были рассказами, так и остались».

По данным министерства энергетики, в республике автомобили сжигают более 3 миллионов тонн бензина в год. Из них только два миллиона производят отечественные НПЗ — один миллион тонн приходится завозить из России.