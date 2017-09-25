В Верховном Суде прошла встреча с представителями Всемирного Банка

Руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Нурсерик Шарипов встретился с Руководителем проекта, старшим специалистом по вопросам государственного сектора Всемирного Банка Валидом Маликом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

На встрече также присутствовали специалисты по реализации проекта Всемирного Банка, руководители структурных подразделений Департамента, председатели и судьи пилотных судов.

В ходе мероприятия обсуждены вопросы дальнейшей реализации проекта «Институциональное укрепление сектора правосудия», который направлен на повышение эффективности, прозрачности и доступности правосудия. В частности, речь идет о мерах по внедрению новых информационных технологий в судах и развитию Академии правосудия.

В рамках проекта особое внимание уделяется вопросам судебного администрирования. Так, в рамках средств, выделяемых Всемирным Банком, в пилотных судах созданы единицы индивидуальных консультантов (советников, помощников судей, координатора). С учетом полученных результатов, будет приниматься решение о целесообразности введения указанных должностей в судах страны. В проекте в настоящее время участвуют два суда - специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны и Сарыаркинский районный суд Астаны.

После встречи для делегации Всемирного Банка была проведена презентация Ситуационного центра Верховного Суда. Он позволяет в режиме реального времени осуществлять мониторинг показателей процессуальных сроков рассмотрения дел, применения систем аудио-, видеофиксации судебных заседаний, судебной статистики, выявлять случаи проявления неуважения к суду или угрозы причинения вреда лицам, находящимся в зале судебного заседания и др.

Также запланировано посещение делегацией Всемирного Банка пилотных судов для ознакомления с ходом прохождения проекта.