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Правительственный час в Мажилисе. Онлайн-трансляция

25 сентября 2017, 10:00

С докладом выступит министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

В Мажилисе проходит «правительственный час» на тему «О мерах, принимаемых Министерством внутренних дел и местными исполнительными органами по реализации Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации в Республике Казахстан, на 2017-2019 годы», сообщает Zakon.kz.

С докладом выступит министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

В рамках «правительственного часа» в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса организована выставка.

Правительственный час проходит в Доме Мажилиса, в зале пленарных заседаний Палаты.



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