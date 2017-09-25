Выборы в Германии: успех ультраправых, разочарование социал-демократов

По итогам выборов лидеры Социал-демократической партии, входившей ранее в коалицию, уже заявили, что намерены на сей раз остаться в оппозиции.

В ночь на понедельник, 25 сентября, были подведены итоги всеобщих выборов в Германии. Как пишет издание DW, наибольшее число голосов получил блок ХДС/ХСС, возглавляемый канцлером Ангелой Меркель. За правящую партию отдали свои голоса 33% избирателей. За Cоциал-демократическую партию (СДПГ) проголосовали 20,5, сообщает сообщает NEWSru.co.il





Отметим, что результат обеих партий заметно хуже, чем на предыдущих выборах в 2013 году. Тогда консерваторы набрали 41,5% голосов, а СДПГ – 25,7%.





Третье место на нынешних выборах заняла праворадикальная партия "Альтернатива для Германии", набравшая 12,6% голосов. Наблюдатели отмечают, что речь идет о беспрецедентном успехе крайне правых, которые впервые со времен Второй мировой войны получили представительство в Бундестаге.





Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,7 процента, Левая партия - 9,2 процента и партия "Союз-90"/"зеленые" - 8,9 процента. Остальные партии получили менее 5 процентов, необходимых для прохождения в парламент.





Явка избирателей была выше, чем на прошлых выборах и составила 75,9%. В 2013 году правом голоса воспользовались 74,5% избирателей.





По итогам выборов лидеры Социал-демократической партии, входившей ранее в коалицию, уже заявили, что намерены на сей раз остаться в оппозиции.





После публикации предварительных итогов голосования Ангела Меркель заявила, что сформирует будущую коалицию. "Мы будем тяжело работать и вновь получим доверие избирателей, проголосовавших на сей раз за "Альтернативу для Германии"", - заявила она.





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поздравил Ангелу Меркель с переизбранием на пост канцлера Германии. "Я поздравляю Ангелу Меркель, подлинного друга Израиля, с избранием на должность канцлера Германии", - сказал он.



