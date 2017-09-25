Объем въездных посетителей по сравнению с уровнем годом ранее увеличился на 605,9 тысячи человек.

Казахстан становится популярным у иностранных туристов. За 6 месяцев 2017 года страну посетили на 20,5% больше человек, чем год назад. Об этом говорится в исследовании Об этом говорится в исследовании Finprom , передает Zakon.kz





После двух лет падения показатели въездного туризма показали резкий рост в этом году - за январь-июнь текущего года в Казахстане прибыло порядка 3,6 миллиона посетителей с туристическими целями.





Таким образом, объем въездных посетителей по сравнению с уровнем годом ранее увеличился на 20,5%, или на 605,9 тысячи человек.





Напомним, что подобный рост интереса к Казахстану со стороны иностранных туристов был зафиксирован в январе-июне 2013 года, когда число посетителей увеличилось на 22,2%. Однако, в 2015-2016 годах объем турпотока в РК сократился сначала на 7%, затем на 1,2%.





Увеличение турпотока в страну поддержало отечественный гостинично-ресторанный сектор. Всего за 6 месяцев текущего года гостиницы, хостелы, санатории и курорты Казахстана приняли 416,2 тысячи иностранных посетителей. Это на 28,7% больше числа гостей-нерезидентов, обслуженных за январь-июнь прошлого года.





Примечательно, что выросло как число приехавших в РК по личным целым (+35,9%), так и с деловыми и профессиональными целями (+27,5%). Напомним, что основой прироста численности иностранных посетителей в РК был бизнес-туризм, при этом посещение республики самостоятельными туристами сокращалось в 2015-2016 годах.





В том числе за счет иностранных туристов выросла популярность 12 курортных зон Казахстана из 17.





Напомним, 27 июня 2017 года правительство приняло Концепцию развития туристской отрасли до 2023 года, которая предусматривает создание шести региональных культурно-туристских кластеров:





"Астана - сердце Евразии" – это туристский кластер на базе города Астаны.





"Алматы – свободная культурная зона Казахстана" – это кластер, включающий город Алматы и часть Алматинской области.





"Жемчужина Алтая" включает северные и восточные части Восточно-Казахстанской области.





"Возрождение Великого Шелкового пути" включает центральные и восточные части Кызылординской области, южно-восточную и северо-западную части Южно-Казахстанской области и юго-западную часть Жамбылской области.





"Каспийские ворота" включает в себя всю Мангистаускую область и часть Западно-Казахстанской и Атырауской областей.





"Единство природы и кочевой культуры" включает Акмолинскую и Карагандинскую области, юго-западную часть Северо-Казахстанской и западную часть Павлодарской областей.



