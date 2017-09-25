На территории Киргизии пропала израильская туристка
25 сентября 2017, 10:16
Местные спасатели совместно со служащими компании "Клаль Битуах" ведут розыск пропавшей.
В воскресенье, 24 сентября, 22-летняя израильская туристка пропала во время похода в Киргизии, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на радиостанцию "Кан Бет".
Согласно опубликованной информации, девушка путешествовала с тремя спутниками – одним израильтянином и двумя французами. Связь с израильтянкой была утрачена, когда она и двое спутников пытались оказать помощь третьему участнику группы, сорвавшемуся со скалы.
Как пишет портал Ynet, местные спасатели совместно со служащими компании "Клаль Битуах" ведут розыск пропавшей.
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