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На территории Киргизии пропала израильская туристка

25 сентября 2017, 10:16

Местные спасатели совместно со служащими компании "Клаль Битуах" ведут розыск пропавшей.

В воскресенье, 24 сентября, 22-летняя израильская туристка пропала во время похода в Киргизии, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на радиостанцию "Кан Бет".

Согласно опубликованной информации, девушка путешествовала с тремя спутниками – одним израильтянином и двумя французами. Связь с израильтянкой была утрачена, когда она и двое спутников пытались оказать помощь третьему участнику группы, сорвавшемуся со скалы.

Как пишет портал Ynet, местные спасатели совместно со служащими компании "Клаль Битуах" ведут розыск пропавшей.

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