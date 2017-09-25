Порнография оказалась причиной импотенции

В последние два-три года наблюдается рост эректильной дисфункции среди молодых мужчин, хотя ранее это заболевание было характерно для людей старшего возраста.

Американские специалисты сообщили о распространении среди молодых людей эректильной дисфункции, связанной с просмотром порно (PIED). Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Rolling Stone.





Впервые термин PIED был предложен профессором Абрахамом Мордженталером (Abraham Morgentaler) из Медицинской школы Гараврда. Хотя многие исследователи сомневаются в наличии связи между порнографией и импотенцией, все больше научных работ показывают, что фильмы для взрослых негативно влияют на сексуальное желание и удовлетворение. Как сообщает Rolling Stone, тысячи посетителей сайтов Reboot Nation и Your Brain on Porn, посвященных борьбе с пристрастием к порно, уверены, что они страдают от PIED.





По словам сексопатолога Ванессы Марин (Vanessa Marin), в последние два-три года наблюдается рост эректильной дисфункции среди молодых мужчин, хотя ранее это заболевание было характерно для людей старшего возраста.





Результаты исследования уролога Мэтью Кристмана (Matthew Christman) из Военно-морского центра в Сан-Диего показали, что распространение импотенции связано с порнографией. Специалисты опросили 312 мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. 3,4 процента респондентов сообщили о том, что предпочитают мастурбировать при просмотре фильмов для взрослых, а не заниматься сексом. Что касается остальных добровольцев, то чем чаще они смотрели порнографию, тем сильнее страдали от эректильной дисфункции.





Однако другие специалисты сомневаются в том, что эротические фильмы и изображения являются главной причиной заболевания. Так, психотерапевт Ян Кернер (Ian Kerner) считает, что порнография может быть лишь одним из возможных факторов, вызывающих импотенцию и другие сексуальные расстройства.





Фото: Zumapress / Globallookpress.com



