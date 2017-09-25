Финский гольфист стал победителем Kazakhstan Open

Финский гольфист Тапио Пулканен стал победителем 13-го Международного турнира по гольфу Kazakhstan Open с результатом 271 ударов (-17), сообщает Zakon.kz





Второй результат показал гольфист из США Чейз Кепка, сделавший по итогам четырех раундов турнира всего на один больше своего, более удачливого соперника-партнера из Финляндии.





Тапио Пулканен стартовал в четвертом раунде со второй позиции (-13) в лидерском флайте с южноафриканцем Эриком Ван Руйеном (-14), который начал финальный раунд в роли единоличного лидера.





Чейз Кепка перед финальным флайтом был за пределами тройки лидеров (-11) и вышел на старт в предпоследнем флайте.





Эрик Ван Руйен уверенно стартовал в финальном раунде, сделав берди на первой лунке, когда как финский гольфист сыграл первую лунку в пар. На второй лунке гольфисты поменялись местами, и уже финн сделал берди, восстановив стартовый результат.





Далее, Тапио Пулканен почувствовал уверенность в своих силах и сыграл все лунки ровно, сделав 5 берди, допустив, при этом, всего два богги.





Южноафриканский гольфист, напротив, начал допускать ошибки, и наряду с тремя последующими берди, допустил такое же количество богги. Наиболее часто южноафриканец допускал ошибки на дальних ударах, попав 8 раз в банкер по ходу раунда. Неслучайно, что вчерашний лидер турнира занял в итоговой таблице турнира лишь 4 место с результатом 273 (-15).





Напротив, американский гольфист Чейз Кепка, стартовал в финальном раунде в четвертом раунде с 4 места, но по ходу дня наращивал свою игру. Бронзовый призер Kazakhstan Open-2017 сделал 7 берди, и лишь один богги, что позволило ему после 17 лунки возглавить турнирную таблицу. И только берди Тапио Пулканена на 18 лунке позволило ему сравняться с американским гольфистом по итогам четырех раундов.





Таким образом, два гольфиста финишировали с одинаковым результатом 271 (-17) . И согласно правилам гольфа и Положению о Турнире для определения победителя Kazakhstan Open-2017 Чейз Кепка и Тапио Пулканен сыграли в плей-офф или провели переигровку на 18 лунке. Плей-офф играется до тех пор, пока кто-либо из гольфистов не покажет лучший результат. Два первых плей-офф оба гольфиста сыграли в пар, и только в ходе третьей переигровки американец допустил сбой, который и определил судьбу первого места.





Чейз Кепка с ти попал в банкер, на выходе из которого попал в густую листву деревьев, расположенных вдоль фейервея, в результате чего мяч упал в высокий раф за 80 ярдов до грина. Финн, напротив, действовал хладнокровно и во всех трех плей-офф выходил с ти на одну и ту же точку, прямо напротив грина, на расстоянии 60-70 ярдов до грина.





Со второго удара финн вышел на грин и двумя патами Тапио завершил игру в пар. Его американский коллега только с третьего удара вышел на грин, и ему понадобилось два пата, чтобы забить мяч в лунку. В результате, Чейз допустил богги, и проиграл переигровку.





Таким образом, чемпионом Kazakhstan Open-2017 в напряженной борьбе стал Тапио Пулканен с общим результатом 271 (-17). Чейз Кепка стал вторым, и почетное третье место занял Том Мюррей с результатом 272 (-16).





Игра проходила в комфортных погодных условиях, которые позволили гольфистам показать высокие результаты.





Победитель Kazakhstan Open 2017 получил 72 000 евро призовых, Чейз Кепка, занявший 2-е место – 49 500 евро, а обладатель 3-го место 31 500 евро.