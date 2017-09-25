Возмещение судебных издержек по оплате процессуальному представителю оказанной

им юридической помощи

Николай Мамонтов,

судья Верховного Суда

Казахстана в почетной отставке

Для законодателя важно использовать правовые термины в соответствии с их действительным содержанием, точно формулируя диспозицию процессуальной нормы.

В гражданском судопроизводстве стороны в судах первой, апелляционной или кассационной инстанциях несет соответствующие судебные расходы, в состав которых включаются:

1) государственная пошлина, если истец или заявитель либо их представители на основании Налогового кодекса не освобожден от ее уплаты при подаче искового заявления (заявления) [1];

2) судебные издержки, которые несет истец (заявитель);

3) судебные издержки, которые несет ответчик.

Перечень видов судебных издержек предусмотрен в законе, но является «открытым», к которым суд вправе отнести и произведенные сторонами материально-правового отношения иные расходы при досудебном урегулировании спора.

Между сторонами судебные расходы распределяются судом по результатам рассмотрения и разрешения материально-правового отношения в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом [2].

Законодатель установил виды процессуального представительства в гражданском судопроизводстве и категории физических лиц, которые вправе выполнять функцию процессуального представителя и иметь право на возмещение расходов, понесенных при этом. Специфика выражается в том, что понесенные расходы возмещаются не непосредственно процессуальному представителю, а тому участнику материально-правового отношения, интересы которого представлял в гражданском процессе процессуальный представитель, и в пользу которого состоялось решение суда .

Из всех видов процессуальных представителей расходы по оплате правовой помощи не компенсируются той стороне, с которой процессуальный представитель состоит в трудовых отношениях. К таким процессуальным представителям относятся работники юридического лица или государственного органа, которые участвуют в гражданском процессе по делам этих юридических лиц или государственных органов .

Расходы стороны по оплате правовой помощи процессуального представителя относятся к судебным издержкам и образуются из расходов по оплате проезда процессуального представителя к месту рассмотрения дела и обратно железнодорожным или автобусным транспортном, найму помещений, проживанию (суточные). Указанные расходы будет нести юридическое лицо или государственный орган, если его работник-процессуальный представитель будет выезжать в служебную командировку для участия в гражданском процессе по месту рассмотрения дела (по месту жительства или месту нахождения ответчика, месту нахождения недвижимого имущества) .

В судебные издержки включаются иные расходы, указанные в законе[6], за включением заработной платы работника-процессуального представителя, поскольку он в указанном случае исполняет трудовые обязанности.

С учетом указанных положений редакция ч. 1 ст. 113 ГПК нуждается в уточнении, поскольку юридическое лицо или государственный орган несут судебные издержки в гражданском судопроизводстве, если процессуальным представителем является работник этого юридического лица или государственного органа.

Анализ положений ч. 1 ст. 58, ст. 62, ч. 1 ст. 113 ГПК позволяет утверждать, что стороне, в пользу которой суд вынес решение, с другой стороны взыскиваются все расходы, относимые к судебным издержкам.

А вот состав судебных издержек в каждом случае подлежит уточнению и исследованию в судебном заседании.

Законный представитель несовершеннолетнего, ограниченного в дееспособности или признанного недееспособным в судебном порядке, права и свободы или охраняемые законом интересы рассматриваются и разрешаются судом, имеет право на возмещение понесенных судебных издержек как до суда, так и в судебном заседании, если судом вынесено решение в пользу представляемого лица (доверителя).

Стороне, в пользу которой вынесено решение, с другой стороны взыскиваются все судебные издержки, связанные с возмещением расходов по участию в суде представителя общественного объединения по защите прав потребителей, за исключением расходов, связанных с оплатой труда процессуального представителя-члена общественного объединения по защите прав потребителей. Причем подлежат взысканию расходы, понесенные стороной, а не общественным объединением, и при досудебном урегулировании спора о восстановлении нарушенных прав потребителя на качественный товар, выполненную работу, оказанную услугу .

В качестве процессуального представителя процессуального соучастника может быть один из таких соучастников на основании доверенности, выданной другим процессуальным соучастником. При этом судебные издержки будут взыскиваться в пользу каждого процессуального соучастника, понесшего расходы в гражданском судопроизводстве. Представляется, что само процессуальное соучастие будет осуществляться на безвозмездной основе. В гражданском процессе не применяется гражданско-правовой договор представительства[8] в силу того, что процессуальный представитель-соучастник не совершает никаких сделок в интересах представляемого соучастника, а в рассматриваемом судом материально-правовом отношении реализует процессуальные права доверителя.

Участвующий в гражданском процессе процессуальный прокурор представляет интересы государства, общественные интересы, интересы неопределенного круга физических лиц, а также интересы несовершеннолетних, признанных в судебном порядке недееспособными физических лиц, интересы лиц, которые по возрасту, имущественному положению или другим уважительным причинам не могут самостоятельно реализовать право на обращение в суд и судебную защиту. Такое процессуальное представительство реализуется путем подачи иска (заявления) в суд, вступления в процесс для дачи заключения, участия в процессе, подачи апелляционного ходатайства в суд апелляционной инстанции на судебный акт суда первой инстанции .

Поскольку прокурор в конституционно-процессуальном аспекте не является участником рассматриваемого судом материально-правового отношения и стороной в процессуально-правовом отношении, то предусмотренные ГПК основания взыскания понесенных стороной расходов в виде судебных издержек применению не подлежат.

Наиболее спорной является правовая позиция законодателя, в соответствии с которой в гражданском процессе в качестве процессуального представителя может участвовать любое лицо, имеющее высшее юридическое образование и допущенное судом по просьбе лица, участвующего в деле[10].

Законодатель закрепил данный вид процессуального представительства в гражданском процессе, но не учел, что этот вид процессуального представительства равнозначен процессуальному представительству адвоката, которое реализуется в форме адвокатской деятельности по оказанию правовой помощи доверителю в гражданском процессе.

Не учтено, что такой вид процессуального представительства требует наличия не только доверенности от доверителя, но и наличия лицензии на осуществление адвокатской деятельности и членства в коллегии адвокатов.

Отсутствие лицензии на осуществление адвокатской деятельности означает, что физическое лицо осуществляет безлицензионную деятельность, а его допущение в процесс означает, что суд такую деятельность легализует.

Поэтому расходы стороны по оплате труда лица, осуществляющего безлицензионную деятельность в гражданском процессе, не могут относиться к судебным издержкам и взыскиваться с другой стороны в пользу стороны, понесшей такие расходы, если судом вынесено решение в ее пользу. Фактически такой процессуальный представитель от осуществления деятельности, требующей лицензии на осуществление адвокатской деятельности, получает неосновательное обогащение[11].

За исключением расходов по оплате юридической помощи процессуальному представителю, осуществившему в процессе с согласия суда безлицензионную деятельность, понесенные стороной судебные издержки, в пользу которой вынесено решение суда, подлежат возмещению за счет другой стороны, предъявившей необоснованный иск или не исполнившей добровольно гражданско-правовое обязательство.

Для возмещения расходов, понесенных стороной в виде судебных издержек, законодатель установил совокупность требований:

1) расходы должны быть фактически понесены стороной;

2) понесенные расходы должны быть подтверждены соответствующими платежными документами (проездными документами, кассовыми чеками, платежными документами);

3) расходы должны вытекать из гражданского процесса по рассмотрению материально-правового отношения (оплата назначенной судом экспертизы, определение суда об отложении судебного заседания). При этом отложение судебного заседания по причине неявки в судебное заседание свидетелей, специалистов, вызванных в суд по ходатайству стороны, возлагает на эту сторону обязанность возместить другой стороне понесенные ею расходы по оплате явки явившихся в судебное заседание свидетелей, специалистов, но только при условии вынесения судом решения в пользу другой стороны. Вынесение судом решения не в пользу конкретной стороны, лишает эту сторону права на возмещение судебных расходов, понесенных ею в гражданском процессе;

4) требование о возмещении понесенных судебных расходов в связи с рассмотрением гражданского дела, не относится к предмету спора, но должно быть заявлено стороной до удаления суда в совещательную комнату. При этом не имеет значения, в пользу какой стороны суд вынесет решение. Отсутствие требования стороны о возмещении понесенных ею судебных расходов при рассмотрении судом гражданского дела, исключает возможность рассмотрения такого требования после окончания процесса, после вынесения судом решения.

Если сторона, в пользу которой суд вынес решение, до удаления суда в совещательную комнату заявляла требование о возмещении ей понесенных расходов в виде судебных издержек, но суд по этому требованию решение не принял, что может быть вынесено дополнительное решение[12].

Позиция законодателя о том, что суд вправе вынести дополнительное решение о взыскании судебных издержек по своей инициативе, представляется проблематичной, противоречащей принципу диспозитивности: сторона не желает рассмотрения вопроса о понесенных ею судебных издержках, а суд этот вопрос разрешает.

Если суд во всех случаях обязан в решении указать распределение между сторонами судебных расходов (государственной пошлины и судебных издержек) то редакция ч. 1 ст. 113 ГПК подлежит изменению.

Вся специфика состоит в том, что расходы по оплате помощи участвовавшего в процессе процессуального представителя включаются в судебные издержки, но только такие расходы подлежат возмещению стороне, в пользу которой вынесено решение, на основании ее ходатайства.

Представляется, что по вопросу о судебных расходах суд обязан исследовать в судебном заседании представленные сторонами доказательства, а в совещательной комнате производить их распределение между сторонами с учетом решения о правах и обязанностях сторон в материально-правовом отношении.

Актуальным является вопрос о размере оплаты правовой помощи процессуальному представителю стороны, в пользу которой суд вынес решение.

Правовая помощь процессуального представителя, коим может быть только адвокат, оформляется соглашением (поручением) между доверителем и адвокатом как поверенным, в котором устанавливается размер оплаты указанной помощи. Оплата юридической помощи подтверждается соответствующим платежным документом (платежное поручение, кассовый чек и т.д.).

Специфика возмещения стороне понесенных ею расходов в виде судебных издержек по участию адвоката в гражданском процессе выражается в том, что не принимается во внимание продолжительность гражданского процесса и участия в нем адвоката, реализующего процессуальные права в процедуре адвокатской деятельности. Продолжительность гражданского процесса (в одном судебном заседании, в нескольких судебных заседаниях) не влияет на размер возмещения судебных издержек по оплате помощи адвоката как процессуального представителя.

Законодатель установил, что судебные издержки в виде оплаты юридической помощи процессуальному представителю, осуществляющему адвокатскую деятельность, возмещаются стороне в размере понесенных стороной расходов.

Это принципиальной важности положение, вытекающее из заключенного доверителем и поверенным соглашения об оплате правовой помощи, которое не может изменяться судом по своему усмотрению по разным основаниям, в том числе по мотивам целесообразности.

Редакция второго предложения ч. 1 ст. 113 ГПК изложена некорректно с точки зрения юридической техники, поскольку через термин «расходы» допускает смешение образующих их государственной пошлины и судебных издержек.

Размер государственной пошлины установлен Налоговым кодексом по имущественным и неимущественным требованиям в процентном отношении от цены иска или от размера месячного расчетного показателя[13].

Законодатель установил, что по имущественным требованиям сумма подлежащих судебных расходов не должна превышать десяти процентов от удовлетворенной части иска имущественного характера и трехсот месячных расчетных показателей по искам неимущественного характера .

Представляется, что стороне, в пользу которой судом вынесено решение, следует взыскивать государственную пошлину и судебные издержки (издержки, связанные с производством по делу) в размере, пропорциональном удовлетворенной части иска имущественного характера и пропорциональной части иска неимущественного характера, заявления особого производства.

Оплата труда адвоката, назначенного определением суда (процессуальный представитель по назначению), производится в порядке и размере, установленных законодательством .

Со стороны, против которой суд вынес решение, в доход республиканского бюджета подлежат взысканию расходы по оплате юридической помощи, оказанной адвокатом (адвокатами) в гражданском процессе другой стороне. Если обе стороны освобождены от оплаты юридической помощи адвоката посредством его назначения судом, то выплаченные (подлежащие выплате) адвокатам суммы в счет оплаты юридической помощи относятся на счет бюджета, сто сторон не взыскиваются в доход государства .

С ответчика, против которого вынесено решение суда, в доход местного бюджета взыскивается сумма государственной пошлины, от которой истец был освобожден при подаче иска. Если обе стороны в соответствии с Налоговым кодексом освобождены от уплаты государственной пошлины, то она относится на счет республиканского бюджета.

Изложенные суждения свидетельствуют о том, что при применении процессуального закона по вопросам распределения судебных расходов (государственной пошлины и судебных издержек) могут возникать коллизии, требующие применение приемов толкования диспозиции нормы и уяснения воли законодателя, а также совершенствования закона путем использования единой терминологии.