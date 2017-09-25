В МОН РК предложили провести общественные слушания по учебникам
Министерство образования и науки РК выступило с инициативой провести открытые слушания по учебникам в Парламенте РК, сообщает МИА»Казинформ«.
«Мы считаем правильным обсудить все вопросы, связанные с учебниками как готовящиеся к выпуску в 2019 году, так и учебники ранее изданные. В ходе презентации учебников будут выслушаны и учтены мнения депутатов до начала работы Республиканской комиссии. В работе также примут участие эксперты, все издательства и СМИ», - говорится в сообщении.
25 сентября 2017, 10:17
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»
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