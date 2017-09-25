В городе Алматы проведен круглый стол по обсуждению Перечней стандартов к ТР ЕАЭС «О безопасности мяса птицы и продукции ее переработки» и актуализированных Перечней стандартов к ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

22 сентября 2017 года Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г. Алматы совместно с Южным филиалом РГП «КазИнСт» организовали и провели круглый стол по обсуждению Перечней стандартов к ТР ЕАЭС «О безопасности мяса птицы и продукции ее переработки» и актуализированных Перечней стандартов к ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В работе круглого стола приняли участие производители, специалисты РГП «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга», АП ТОО «НЦА», органов по подтверждению соответствия продукции, услуг.

В ходе комментариев субъекты аккредитации предложили в перечень стандартов, взаимосвязанных с ТР ЕАЭС «О безопасности мяса птицы и продуктов ее переработки»:

- включить СТ РК 1502-2006 «Продукты пищевые. Определение бенз(а)пирена в зерне, копченых мясных и рыбных продуктов методом ТСХ», предусматривающий применение контроля бенз(а)пирена не только методом ВЖЭХ, предусмотренном с Перечне, но и методом тонкослойной хроматографии, т.к. на сегодня не все ОПС и испытательные лаборатории имеют оборудование для метода ВЭЖХ;

- в связи с пересмотром СТ РК 2087-2011 заменить его на СТ РК 2087-2014 «Изделия деликатесные вареные, копчено-вареные, копчено-запеченные, запеченные, сырокопченые из свинины, говядины, баранины, конины».

Относительно Перечня стандартов к ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» было предложено расширить количество методов контроля для определения витаминов, бенз(а)пирена и антибиотиков в пищевых продуктах не только методом ВЭЖХ и другими, к примеру тонкослойной хроматографии, физико-химическими, т.к. не все ОПС и ИЛ имеют оборудование для метода ВЭЖХ.

По ходу обсуждения внимание участников также было обращено на то, что Перечни стандартов, взаимосвязанных с действующим ТР ТС 021/2011 предусматривали применение для контроля показателей безопасности - 687 стандартов и документов, при этом новый перечень предусматривает их только 557.

По завершении обсуждения участникам было предложено еще раз проанализировать вышеуказанные Перечни и в т.ч. обратить внимание на уменьшение количества документов, взаимосвязанных с ТР ТС 021 по методам приемки и контроля показателей безопасности и представить свои предложения не позднее 28 сентября 2017 года.

После обсуждения до участников круглого стола была доведена информация об уведомлениях ВТО и системе «Каталогизации продукции».