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Костанайские полицейские извинились перед мамой мальчика, увезенного в патрульной машине

25 сентября 2017, 10:53

Ребенку вручили грамоту за содействие в раскрытии преступления.

Костанайские полицейские извинились перед родителями мальчика, которого увезли в патрульной машине, сообщает alau.kz.

По словам Елены Иголкиной, вечером в пятницу к ним домой пришли полицейские. Они вручили грамоту её 10-летнему сыну, и подарили мяч. Саму маму поблагодарили за хорошее воспитание сына.

Напомним, 19 сентября в Костанае было совершено ограбление. Единственным свидетелем преступления стал 10-летний мальчик, которого полицейские посадили в патрульную машину и увезли для следственных действий. Мальчика быстро вернули обратно. Благодаря его показаниям подозреваемого быстро поймали. Касательно действий самих сотрудников полиции сейчас ведется служебное расследование.



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