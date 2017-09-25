Костанайские полицейские извинились перед мамой мальчика, увезенного в патрульной машине
25 сентября 2017, 10:53
Ребенку вручили грамоту за содействие в раскрытии преступления.
Костанайские полицейские извинились перед родителями мальчика, которого увезли в патрульной машине, сообщает alau.kz.
По словам Елены Иголкиной, вечером в пятницу к ним домой пришли полицейские. Они вручили грамоту её 10-летнему сыну, и подарили мяч. Саму маму поблагодарили за хорошее воспитание сына.
Напомним, 19 сентября в Костанае было совершено ограбление. Единственным свидетелем преступления стал 10-летний мальчик, которого полицейские посадили в патрульную машину и увезли для следственных действий. Мальчика быстро вернули обратно. Благодаря его показаниям подозреваемого быстро поймали. Касательно действий самих сотрудников полиции сейчас ведется служебное расследование.
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