Особняк Тулешова переделают под художественную школу для детей

Оба здания перешли в собственность акимата и уже переданы на баланс городскому отделу образования.

Два бывших дома Тулешова эксперты по недвижимости оценивают в 125 миллионов тенге. Сейчас оба здания перешли в собственность акимата и уже переданы на баланс городскому отделу образования, сообщает телеканал " сообщает телеканал " Астана ".





Здесь до конца года планируют открыть детскую художественную школу для 450-и детишек. А до того времени новые хозяева хотят все тут переделать: убрать сауну и бассейны, объединить некоторые помещения.





"Здесь огромные ванные, но они нам не пригодны. Скорее всего мы просто уберем не несущие стены и сделаем большой светлый кабинет. Кабинет нам нужен, или для рисунка, или для живописи. Для этих предметов нужны большие, светлые кабинеты", - рассказала завхоз детской художественной школы Лидия Вишенина.





Сообщается, что в третьем особняке "пивного короля" по-прежнему живут жена и сын экс-бизнесмена.





Четвертый же конфискованный дом Тохтара Тулешова акимат намерен снести полностью. Объект, расположенный по улице Елшібек Батыра, признан аварийным. На его месте власти города планируют построить общежитие, либо служебное жилье для госслужащих. А вот земельные участки, изъятые у Тулешова, пойдут под строительство объектов. Каких именно пока не ясно.





Еще один конфискованный объект Тохтара Тулешова уже в ближайшем будущем может перейти в собственность акимата. Речь идет о шымкентском Дворце культуры "Фосфорник". Его дальнейшую судьбу в скором времени определит суд.





Бахрамбек Талибжанов, Серик Таласов.



