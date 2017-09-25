Генсек ООН поблагодарил Казахстан за миротворческие усилия

Генеральный секретарь Организации Объединенный Наций (ООН) Антониу Гутерриш высоко оценил миротворческие инициативы Астаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на МИД РК.

Сообщается, что генсек ООН встретился с главой казахстанского МИДа Кайратом Абдрахмановым 22 сентября на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во встрече также участвовали Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и помощник Генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Енча.

В ходе встречи было отмечено, что стороны плодотворно взаимодействуют в сфере ядерного разоружения, реализации Парижского соглашения по климату, продвижения межкультурного и межрелигиозного диалога, предотвращении терроризма.

Генсекретарь ООН передал приветствие и наилучшие пожелания президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Он с теплотой отозвался о своем визите в Астану на открытие выставки ЭКСПО-2017 и саммит ШОС. Казахстан, по мнению Гутерриша, является образцовой страной в реализации повестки в области устойчивого развития до 2030 года.

«Полностью поддерживаем Астанинский процесс по Сирии и выражаем Казахстану благодарность за его миротворческие усилия. Достижение договоренностей о зонах деэскалации является абсолютно критическим в это сложное время», — сказал Гутерриш.

В свою очередь, министр проинформировал о взаимодействии государств Центральной Азии, подготовке к председательству Казахстана в Совете Безопасности ООН, создании Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов, Центра IT-стартапов и Международного финансового центра «Астана» на базе инфраструктуры ЭКСПО, а также перспективах развития регионального хаба ООН в Алматы.

В Астане ранее прошло шесть встреч по вопросам межсирийского урегулирования, предшествующая состоялась 14-15 сентября. Основным итогом «Астаны-6» стало подписание соглашения об увеличении зон деэскалации конфликта с трех до четырех. Меморандум подписали страны-гаранты: Иран, Россия и Турция. Седьмой раунд сирийских переговоров в Астане запланирован на октябрь.