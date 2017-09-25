Президент РК проверил план развития аэропорта Алматы
24 сентября в ходе рабочего визита в Алматы президенту Республики Казахстан была представлена информация о текущем состоянии международного аэропорта мегаполиса и презентован план его дальнейшего развития. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент Казахстана особо подчеркнул важность создания комфортных условий и повышения качества предоставляемых услуг для пассажиров в рамках комплексной модернизации аэропорта.
В завершение Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.
25 сентября 2017, 10:56
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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