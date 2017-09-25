 
Новости за сегодня

Президент РК проверил план развития аэропорта Алматы

 

24 сентября в ходе рабочего визита в Алматы президенту Республики Казахстан была представлена информация о текущем состоянии международного аэропорта мегаполиса и презентован план его дальнейшего развития. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана особо подчеркнул важность создания комфортных условий и повышения качества предоставляемых услуг для пассажиров в рамках комплексной модернизации аэропорта.

В завершение Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.

 

25 сентября 2017, 10:56
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код