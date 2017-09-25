Председателем правления АО «Банк ЦентрКредит» назначен Галим Хусаинов

Главой АО «Банк ЦентрКредит» избран Галим Хусаинов. Соответствующее решение было принято сегодня на собрании Совета директоров банка. К своим обязанностям на новом посту г-н Хусаинов приступит с 23 сентября 2017 года.

Как сообщалось ранее, прежний председатель правления АО «Банк ЦентрКредит» (далее БЦК) Владислав Ли принял решение завершить свою деятельность и подал соответствующее заявление.

В связи с этим сегодня на собрании Совета директоров председателем правления банка был назначен Галим Хусаинов.

Краткая информация:

В 2005 году окончил экономический факультет Омского государственного университета им.Ф.М. Достоевского с отличием, имеет степень MBA, завершает обучение по программе ACCA.

Г-н Хусаинов начал свою трудовую деятельность в ООО «Омск-Полимер», позже в 2009 году продолжил свою профессиональную деятельность в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам в АО СП «Заречное».

С 2011 года по настоящее время работает в команде председателя Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» Бахытбека Байсеитова.

С мая текущего года г-н Хусаинов осуществлял деятельность в Банке ЦентрКредит в качестве управляющего директора-члена правления.

- За минувшие полгода Галим смог вникнуть во все ключевые и приоритетные вопросы в банке, и у него сложилось ясное представление о необходимых шагах по реализации стратегии развития БЦК. Его лидерские качества, смелость и взвешенность в принятии решений, умение правильно прогнозировать тенденции, а также реноме порядочного и благочестивого гражданина позволяют мне с уверенностью рекомендовать его в качестве кандидата на позицию председателя правления БЦК, - отметил Бахытбек Байсеитов в своем выступлении на собрании.

К своим обязанностям на новом посту Галим Хусаинов приступит с 23 сентября 2017 года.

Что касается Владислава Ли, он сконцентрируется на вопросах сотрудничества БЦК с государственными органами и Национальным банком РК, а также на вопросах мониторинга исполнения стратегии развития БЦК, координации службы комплаенс и внутреннего аудита. Кроме того, г-н Ли продолжит принимать активное участие в деятельности комитетов при Совете директоров и налаживать эффективный диалог с ключевыми клиентами банка.