Квартиры с видом на Ботанический сад

Левобережье Астаны иногда сравнивают с бетонными «джунглями»: много зданий и пока недостаточно зелени. Но ситуация вскоре изменится благодаря завершению строительства Ботанического сада. Это будет одно из самых престижных и экологически чистых мест столицы, где уже сейчас можно приобрести жилье от компании BI Group.

Представьте дом своей мечты. Какой он? Многоэтажный или невысокий, на правом или на левом берегу? Рядом с деловым центром, недалеко от набережной или возле большого парка? Вариантов может быть много, но, наверняка, главное неоспоримое преимущество – наличие зеленой зоны рядом.





Жители мировых мегаполисов давно оценили преимущества жизни у парка. Экологически чистый район, возможность ежедневных тренировок, красивый вид из окна… И это лишь часть привилегий, за которые обычно люди готовы платить.





«Согласно исследованиям компании HouseSimple, британские покупатели платят в несколько раз дороже за дом с видом на красивый парк в крупных городах. Такая же ситуация и в других европейских странах: цены за квартиры в зонах отдыха значительно выше, чем в других районах», - рассказывает менеджер отдела развития BI Group Development Айша Гуцал.





В Астане цены на недвижимость зависят от многих факторов, однако парковые зоны являются пока лишь приятным дополнением местонахождения объекта, но никак не конкурентным преимуществом. Однако в скором времени оазисы природы в нашей столице будут не только благотворно влиять на здоровье человека, но и оказывать существенное влияние на стоимость жилья, прогнозируют специалисты рынка недвижимости.





За 10-15 лет освоения левого берега архитекторы смогли создать уютный деловой и развлекательный центр. Бизнес-центры и дома построены, а деревьев мало. Недаром жители других городов Казахстана отмечают недостаток зелёных насаждений в Астане.





Однако вскоре новый центр преобразится за счет двух новых проектов – Ботанического сада и Линейного парка. Строительство Ботанического сада вдоль проспекта Кабанбай батыра завершится уже через несколько месяцев. В саду построят закрытую оранжерею, искусственный водоем, беговые и велосипедные дорожки. В оранжерее появятся экзотические растения и около 55 видов пальм. До конца года будет высажено около 35 тысяч деревьев. 600 видов деревьев, которые никогда не выращивались в Казахстане, будут привезены из Европы. Посещать сад жители и гости столицы смогут круглый год.





Так называемый дендрарий - Ботанический сад, в котором с научно-опытными целями выращиваются различные растения, станет новым излюбленным местом астанчан. Для того, чтобы деревья принялись, разрослись, а в парке появилась своя особая атмосфера, понадобится несколько лет, но те, кто выберет жилье рядом с Ботаническим садом, явно останутся в выигрыше, в том числе и с финансовой точки зрения: в скором времени цены на квадратные метры здесь значительно возрастут. Неплохие инвестиции! Пока жилье можно приобрести по ценам, как и в других частях города. Только одна компания BI Group строит в этом районе 9 жилых комплексов, таких как: ЖК «Времена года», Park Avenue, Panorama Park, на стадии проектирования новые объекты по улице Сауран и №26.





Однако не следует забывать, что Астана – город работающих людей. Поэтому одним из решающих факторов является не только экологичность, а и транспортная доступность, наличие необходимой инфраструктуры. И в этом отношении Ботанический сад является привлекательным для городского жителя. Здесь предусмотрено множество объектов социальной инфраструктуры. Уже сейчас действует гимназия №84 и строится новая школа. Рядом находятся спортивные объекты – стадионы, велотрек, ледовый дворец, академия хореографии. По сути, вокруг Ботанического сада застраивается новый центр города.





Таким образом, покупая квартиру в зеленой зоне, получаешь не только свежий воздух, гарантированный досуг и великолепный вид из окна, но и выгодно инвестируешь свои средства.







