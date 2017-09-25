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Новые тюрьмы на основе ГЧП в Казахстане строить не будут

25 сентября 2017, 11:34

Вместо этого предлагается реконструировать с применением ГЧП имеющиеся старые учреждения уголовно-исполнительной системы.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК министр внутренних дел Калмуханбет Касымов рассказал, почему отказались от проекта строительства тюрем в стране на основе государственно-частного партнерства, передает корреспондент Zakon.kz.

«Переход от коллективной к покамерной форме содержания осужденных - для этого нужно строить новые современные учреждения. Это непростая проблема, ведь за 10 лет нахождения системы в ведении министерства юстиции не было построено ни одной колонии, ни одного следственного изолятора», - сказал он.

По его словам, вариант строительства новой колонии с использованием механизма государственно-частного партнерства прорабатывался совместно с министерством национальной экономики.

«Однако проект даже на условиях частного капитала по схеме концессии не прошел экспертизу, оказался весьма дорогостоящим и обременительным для бюджета страны. В настоящее время совместно с министерством нацэкономики и казахстанским центром государственно-частного партнерства выработаны и одобрены правительством предложения, предусматривающие реконструкцию имеющихся на территории исправительных учреждений жилых корпусов либо строительство новых корпусов с покамерным содержанием через альтернативные механизмы ГЧП», - пояснил глава ведомства.

К. Касымов уточнил, что реализация данного предложения потребует значительно меньше на 50% затрат в сравнении со строительством с нуля новых исправительных учреждений.

«Предлагаемый вариант строительства привлекателен для участников государственно-частного партнерства, а также позволяет существенно сократить компенсационные затраты государства потенциальным инвесторам», - заключил министр.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: 24.kz.

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