Новые тюрьмы на основе ГЧП в Казахстане строить не будут
25 сентября 2017, 11:34
Вместо этого предлагается реконструировать с применением ГЧП имеющиеся старые учреждения уголовно-исполнительной системы.
На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК министр внутренних дел Калмуханбет Касымов рассказал, почему отказались от проекта строительства тюрем в стране на основе государственно-частного партнерства, передает корреспондент Zakon.kz.
«Переход от коллективной к покамерной форме содержания осужденных - для этого нужно строить новые современные учреждения. Это непростая проблема, ведь за 10 лет нахождения системы в ведении министерства юстиции не было построено ни одной колонии, ни одного следственного изолятора», - сказал он.
По его словам, вариант строительства новой колонии с использованием механизма государственно-частного партнерства прорабатывался совместно с министерством национальной экономики.
«Однако проект даже на условиях частного капитала по схеме концессии не прошел экспертизу, оказался весьма дорогостоящим и обременительным для бюджета страны. В настоящее время совместно с министерством нацэкономики и казахстанским центром государственно-частного партнерства выработаны и одобрены правительством предложения, предусматривающие реконструкцию имеющихся на территории исправительных учреждений жилых корпусов либо строительство новых корпусов с покамерным содержанием через альтернативные механизмы ГЧП», - пояснил глава ведомства.
К. Касымов уточнил, что реализация данного предложения потребует значительно меньше на 50% затрат в сравнении со строительством с нуля новых исправительных учреждений.
«Предлагаемый вариант строительства привлекателен для участников государственно-частного партнерства, а также позволяет существенно сократить компенсационные затраты государства потенциальным инвесторам», - заключил министр.
Ксения Давыдова, Астана.
Фото: 24.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879684-3706c04a1ab3ef3c5201efdeb31fe9b6
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...