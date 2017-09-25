Роль пленарных заседаний

областных судов при отборе кандидатов

на вакантные судейские должности

Мурат Амангельдиевич Хожабергенов,

Член Высшего Судебного Совета, судья

С 2016 года началась практическая реализация 17 шага Плана Нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ. Ужесточены квалификационные требования и механизмы отбора кандидатов на судейские должности, введены институты оценки профессиональной деятельности и поручительства для участников конкурса на вышестоящие и руководящие судейские должности. При областных судах для оценки морально-нравственных качеств кандидатов на должность судьи образованы Советы по взаимодействию с судами, а пленарные заседания принимают участие на всех этапах подготовки и отбора судей:

1) при рассмотрении итогов стажировки кандидатов на должность судей районных и приравненных к ним судов;

2) при участии судей в конкурсе на занятие вакантных должностей судей областных и приравненных к ним судов;

3) после подачи участниками конкурса документов в Высший Судебный Совет - «Участники конкурса на должность председателя и судьи районного суда после подачи документов в Совет должны получить заключения Совета по взаимодействию с судами и пленарного заседания областного суда по месту жительства или работы.

Участники конкурса на должность судьи областного суда после подачи документов в Совет должны получить заключения Совета по взаимодействию с судами и пленарного заседания областного суда по месту жительства или работы.

В случае, если участники конкурса на должность судьи областного суда работают или проживают в том же регионе, в котором находится суд, на должность судьи которого они претендуют, получение повторного заключения пленарного заседания областного суда не требуется».

При прохождении стажировки кандидат в судьи изучает специфику работы в районном и приравненном к нему суде, приобретает необходимые практические и организаторские навыки для работы в должности судьи. После прохождения стажировки пленарное заседание областного суда, изучив деловые, профессиональные и моральные качества стажера-кандидата, принимает заключение. Данный порядок обусловлен тем, что судейское сообщество принимает непосредственное участие в подготовке кандидата в становлении его личности как судьи. Это существенно повышает уровень знаний и готовности кандидата к исполнению обязанности судьи и осуществлению правосудия.

Что касается судей, участвующих в конкурсе на занятие вакантных должностей судей областных судов, то порядок их отбора и дача заключения пленарным заседанием обусловлена тем, что эти кандидаты являются частью судейского сообщества, их профессиональные и моральные качества известны членам пленарного заседания. При принятии заключения пленарное заседание обращает внимание на стаж работы кандидата в качестве судьи, на безупречную репутацию и качество отправления правосудия. Для кандидатов на должность председателя районного суда также учитываются и организаторские способности. Именно эти признаки имеют значение при назначении их на вышестоящую должность в рамках принципа меритократии.

Еще одним этапом для кандидатов в судьи является получение заключения пленарного заседания после подачи участниками конкурса документов в Высший Судебный Совет. На данном этапе пленарное заседание дает оценку не только профессиональным навыкам, но и морально-нравственным качествам кандидата.

Таким образом, одним из главных задач работы пленарных заседаний областных судов является выявление наиболее подготовленных и грамотных специалистов на судейские должности.

Практика показала, что при рассмотрении кандидатур на вакантные должности судей для участия в пленарном заседании приглашают представителя Совета по взаимодействию с судами для обсуждения их заключений и решения принимается с учетом мнения последнего. То есть при принятии решения пленарное заседание обращает внимание не только на высокий уровень знаний и профессиональные качества претендентов в судьи, но и на морально-нравственные качества и безупречную репутацию кандидата. При этом эти институты не являются формальными, а всесторонне рассматривают кандидатов, после чего представляют свою оценку в Высший Судебный Совет.

Именно эффективность работы пленарных заседаний в данном направлении предоставляет Высшему Судебному Совету возможность осуществить качественный отбор кандидатов на судейские должности.

В истекшем году Высшим Судебным Советом были объявлены 3 конкурса.

Из числа 944 кандидатов, допущенных к участию в конкурсах, 103 получили отрицательное заключение пленарных заседаний областных судов.

В большинстве случаях основаниями для дачи отрицательных заключений явились: низкие показатели в работе; низкая квалификация; отсутствие безупречной репутации; несоответствие морально-этическим требованиям.

Необходимо отметить, что эти индикаторы позволили в целом достичь положительных результатов при отборе кандидатов на вакантные судейские должности, и свидетельствуют об эффективности работы пленарных заседаний областных судов. Известно, что именно от деловых, моральных, нравственных качеств судьи в значительной мере зависит защита прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в судебном процессе. Именно качественный отбор судей является комплексным результатом деятельности всей судебной системы.