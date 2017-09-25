Современная адвокатура Казахстана

Балгуль Раисова,

член Высшего Судебного Совета Республики Казахстан, адвокат

В настоящий момент обсуждается мнение о том, нужен ли адвокатуре Казахстана новый закон, регулирующий адвокатскую деятельность, или нет. Имея стаж адвокатской практики более двадцати лет, считаю, что, изменения должны произойти. Другой вопрос, какие это будут изменения и как адвокатам не утратить то, что было накоплено нами за эти два десятилетия независимости. Государством модернизирована полностью судебная система, реформируется прокуратура, но адвокатура остается в своем неизменном качестве на протяжении последних тридцати лет. Существующая в настоящий момент модель адвокатуры унаследована нами с советских времен. Являясь институтом гражданского общества, на который государством возложена обязанность оказания квалифицированной юридической помощи, адвокатура нуждается в реформировании: в плане структуры организации самоуправления, в установлении единых профессиональных стандартов качества оказания юридической помощи, в создании внутреннего механизма контроля самим адвокатским сообществом за соблюдением профессиональной этики, в сфере профессиональной подготовки собственных кадров, начиная от стажировки, специализации адвокатов и завершая регулярным повышением квалификации адвокатов. Главным моментом в совершенствовании деятельности адвокатуры является создание условий, при которых будет возможна подготовка высококвалифицированных кадров. В настоящий момент утрачен институт наставничества, когда более опытный адвокат выступал в качестве ментора для стажера. Стажеров необходимо обучать всем азам ведения дела, от момента первой встречи с доверителем (подзащитным), до момента обжалования судебного акта. Много неразрешенных вопросов у стажеров: как найти работу (дела), как оценить работу по представлению интересов или осуществлению защиты и какой установить гонорар, когда несоразмерны затраченные силы, время и энергия оплаченной сумме; как составить заявление или ходатайство, как изучить многотомное дело, когда времени мало, а работы много; как задавать вопросы на процессе, чтобы получать информативные ответы; как вести себя, чтобы самому не стать субъектом правонарушения? Учат ли этому, готовят ли специально, есть ли специальные курсы риторики, профессиональной этики, риск- и тайм-менеджмента в юриспруденции? Обучают ли наших стажеров тому, что есть деловая репутация адвоката?

ОБРАЗОВАНИЕ АДВОКАТА

Необходимо создание АКАДЕМИИ (или института) адвокатуры, медиации и арбитража (аналогично Академии Правосудия при Верховном Суде, Института правоохранительных органов при Генеральной Прокуратуре). Возможные варианты специализированного учебного заведения:

· При Республиканской Коллегии адвокатов

· При Министерстве юстиции (по аналогии с Институтом права), учредителями могут выступить совместно Республиканская Коллегия адвокатов и Министерство юстиции

· При Верховном Суде на базе Академии правосудия

Целью создания будет являться профессиональная подготовка (повышение квалификации, аттестация, специализация по определенным направлением) адвокатов, арбитров, медиаторов по единым государственным стандартам.

В программу для стажеров адвокатов необходимо включить дуальное образование в период стажировки: обязательное обучение в Академии в течение 6 месяцев из 12 месяцев стажировки либо 3 месяца обучения и 3 месяца практики (для лиц, имеющих юридический стаж более 10 лет, то есть сокращенный курс). Проводить на базе Академии: прием квалификационных экзаменов для получения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью (в настоящий момент экзамены проводятся Департаментами юстиции), сертификацию медиаторов (осуществляется общественными организациями, есть проблема: профессиональное обучение не всегда соответствующего качества), подготовку арбитров (не проводится в Казахстане, можно приглашать специалистов из Великобритании, так как в настоящий момент обучаться в Англии очень дорого, поэтому не каждый может себе это позволить). Министерство юстиции ведет реестр выданных лицензий на право занятия адвокатской деятельностью. Реестр или единая база данных сертифицированных медиаторов и тренеров медиаторов отсутствует.

Положительный эффект: создание академической базы для адвокатов, медиаторов и арбитров. Ведение единой базы данных профессионально обученных специалистов по Казахстану. Введение определенных стандартов профессиональных этических норм. Возможность финансирования из различных источников: государством, международными организациями, Республиканской Коллегией адвокатов, из личных средств физических лиц, например по факультативным занятиям.

Система обучения адвокатов на базе ВУЗов, предложенная Министром юстиции подвергается критике адвокатами. Причина: отличие взрослой аудитории от студентов ВУЗов. Академические знания не всегда интересны для взрослой аудитории. Прикладной характер дуального обучения, в случае, если в качестве лекторов (тренеров, спикеров) будут приглашаться различные признанные в профессиональных кругах специалисты, вызовут больший интерес, чем обычный академический лектор, имеющий ученую степень. Например, по тематике «Проведение судебной экспертизы» пригласить эксперта из Института судебных экспертиз, по теме: «Процессуальное соглашение в уголовном процессе» пригласить руководителя департамента Генеральной прокуратуры, по разделу «Проведение оперативно-розыскных мероприятий» сотрудника соответствующих органов. Также необходимо в качестве лекторов приглашать отставных судей и прокуроров, которые могут поделиться специфическим опытом в профессиональной сфере, помогая адвокатам и стажерам взглянуть на дело с другой точки зрения, избегать ошибок в применении права. Помимо узкоспециальных направлений необходимо обучать риторике, ораторскому искусству публичных выступлений, тактике ведения переговоров, коммуникативным навыкам, вопросам безопасности адвоката, прикладной теории доказательств, ведению адвокатского делопроизводства, корпоративной (профессиональной) этике, PR-стратегии, занятиям с логопедом и имиджмейкером. Таким образом, стажер, пройдя такую всестороннюю подготовку, будет иметь определенный багаж знаний, который сформирует у него определенную профессиональную корпоративную культуру. Обучение необходимо проводить на обязательной (для стажеров и адвокатов, повышающих квалификацию перед аттестацией) и на факультативной основе (по желанию адвокатов при выборе специализации).

(Зарубежный опыт: при Санкт-Петербургской коллегии адвокатов есть Институт адвокатуры, медиации и арбитража, при Гарвардском Университете для студентов юридического факультета есть Центр (школа) переговорного процесса. Гарвардская модель переговоров лежит в основе современной медиации).

Проблема № 1: в настоящий момент в стране нет единого центра стажировки и повышения квалификации адвокатов. Обучение проводится либо собственными силами, либо по грантам международных организаций. С регионов адвокаты не имеют желания или не располагают информацией, обучаться даже за счет международных организаций, которые оплачивают, в том числе и проживание, и проезд к месту обучения. Там, где проводят обучение, в качестве лекторов (спикеров) выступают одни и те же адвокаты, иногда по одним и тем же темам. В Республиканской Коллегии адвокатов обучение проводится за дополнительную плату одним и тем же адвокатом, без привлечения других специалистов. Стажеры предоставлены сами себе: отсутствует единая система обучения стажеров адвокатов, нет института наставничества, в результате чего молодые специалисты, начиная работать, в погоне за работой (доверителями и подзащитными) прибегают к саморекламе в социальных сетях для привлечения внимания общественности к себе, бравируя теми или иными обстоятельствами, которые в последующем могут нанести вред сторонам (доверителям или подзащитным) по делу.

Проблема № 2: стажеры не имеют возможности участвовать в процессах. При ведении дуального обучения возможно предусмотреть обязательные часы участия в качестве наблюдателя в уголовном и гражданском процессе по согласованию с судами и правоохранительными органами (показательные процессы).

ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТУРЫ.

1. ВЗНОСЫ. Необходимо установить единый тариф на целевые (вступительные) взносы по Казахстану, независимо от региона, либо полностью отменить их.

Проблема №1: миграция адвокатов. Так, например, в Астане и в Алматы проживает большое количество адвокатов, которые состоят в территориальных коллегиях адвокатов других регионов. Причина нежелания вступать в коллегии Астаны и Алматы - большой вступительный взнос в отличие от региональных сообществ. При этом адвокат, уже уплативший единожды вступительный взнос, например, в ЮКО, не может без вступительного взноса быть принят членом Коллегии города Астаны, то есть ему вновь (повторно) необходимо внести вступительный взнос. Если адвокат единожды вступил в адвокатское сообщество в Казахстане, он не должен более платить вступительные взносы, в связи с изменением места жительства (переезда в другую область). В случае введения единого тарифа и однократного вступительного взноса, миграция адвокатов будет контролируема самим сообществом, то есть региональные коллегии адвокатов смогут быстрее реагировать на неэтичное поведение адвоката либо жалобы на действия (бездействия) адвокатов. В случаях, когда адвокат фактически проживает в Астане или Алматы, территориальные коллегии «утрачивают связь» с адвокатом, который приезжает в регион только за бланками ордеров. Такой адвокат не поддерживает связь с коллегией: не участвует на совещаниях, не проходит обучение, не обсуждает внутренние проблемы, которые решаются адвокатским сообществом.

Проблема № 2: не каждый юрист, особенно в юном возрасте имеет финансовую возможность внести вступительный взнос. Вступительные взносы в адвокатуру существовали не всегда, были введены сравнительно недавно. Те, кто давно осуществляет адвокатскую практику, помнят, что, ранее адвокаты, вступая в коллегию адвокатов, обязаны были вносить гонорар в бухгалтерию и ежемесячно сдавать отчет о проделанной работе заведующему юридической консультацией, а после его утверждения каждое 25 число месяца, начислялась заработная плата адвокату, составляющая только часть отработанного гонорара в размере 60 %, а 40 % гонораров поступало в доход коллегии на необходимые нужды. На ежемесячный (или ежегодный) членский взнос также должен быть установлен единый приемлемый тариф по республике, для исключения дискриминации адвокатов по признаку территориальности.

2. Установить обязательное наличие юридических консультаций во всех административно-территориальных единицах Казахстана (область, город, район). Существуют такие регионы сельской местности, где отсутствуют юридические консультации и нет адвокатов, в судах судьи вынуждены звонить в соседние районы и просить в юридических консультациях направить адвокатов для участия в суде.

3. Создать ИНЮРКОЛЛЕГИЮ АДВОКАТОВ Республики Казахстан в Астане, членами которой могут быть приняты только адвокаты, владеющие иностранными языками и изучающие нормы международного права, а также лица, получившие образование за рубежом и получившие квалификацию «бакалавра», «магистра», «PhD» (В КазССР была ИнЮрколлегия, в настоящий момент в Алматы есть юридическая консультация или адвокатская контора с подобным названием, но профиль не сохранен). Это будет актуальным в связи с открытием Финансового Центра Астаны для инвестиционной привлекательности Республики. Юристам юридических компаний из числа граждан Республики Казахстан, которые специализируются на консалтинге зарубежных инвесторов можно предложить войти в данное объединение, таким образом, они получат доступ к представительству в судах.

4. ПРИТОК НОВЫХ КАДРОВ может быть обеспечен в случае, если установить:

• доступный единый тариф вступительного взноса по Казахстану либо его отменить полностью;

• однократность внесения вступительного взноса, то есть возможность перевода в другую коллегию (из одного региона в другой) при его наличии;

• установления единого тарифа ежемесячного либо ежегодного взноса по Казахстану;

• принятие юристов возрасте до 35 лет без взносов независимо от места их дислокации (город или сельская местность)

• льготы при вступлении в коллегии адвокатов для лиц, имеющих ученую степень доктора юридических наук либо PhD (например, без взносов);

Следует рассмотреть вопрос о введении единого тарифа на ежемесячные (или ежегодные) взносы в коллегии адвокатов по Казахстану (например, в странах Европейского Союза устанавливается для адвокатов единый тариф для всех адвокатов по стране в целом). Единые тарифы вступительных и ежемесячных взносов, а также возможность перевода в другой регион, без дополнительных затрат, сделают более доступным членство в коллегиях в финансовом плане, а на первый план должны выйти профессиональные требования к интеллектуальным знаниям юриста, то есть интеллектуальный капитал. Количественный показатель постепенно перейдет в качественный.

Критика адвокатского сообщества относительно отмены вступительных взносов обусловлена тем, что в настоящий момент адвокаты считают несправедливым то, что в будущем придут коллеги, заплатившие меньше взнос, чем они, но которые будут пользоваться материальной базой, приобретенной в настоящем. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в судах по гражданским делам станет возможным, в случае вхождения корпоративных юристов в адвокатское сообщество. Аргумент в пользу принятия корпоративных юристов в адвокатское сообщество: корпоративные юристы, приобретя статус адвоката, получат привилегии в качестве иммунитета (запрета на допрос и досмотр наблюдательного производства), доступ к представительству в судах в гражданском процессе и возможность участия в уголовном процессе в интересах компании или работодателя, а рабочим местом (офисом, техникой и прочим они уже обеспечены компаниями, где работают в настоящий момент), то есть ими не будут использоваться служебные помещения адвокатского сообщества. Положительный эффект: приток новых кадров повысит конкуренцию внутри сообщества, что приведет к естественному отбору для лиц с высоким профессиональным потенциалом (интеллектуальный капитал). Каждая из указанных категорий окажет положительное влияние в целом на адвокатское сообщество: например, корпоративные юристы обладают высоким интеллектуальным потенциалом: зарубежное образование, знание иностранных языков, широкий кругозор, корпоративная культура, постоянное обучение (например, в компаниях добывающей отрасли обычно 5% от бюджета тратится ежегодно на обучение сотрудников); а молодые специалисты в возрасте до 30 лет более восприимчивы к новым тенденциям в обществе.

5. Создать единый Callцентр по Казахстану в виде специализированной юридической консультации «Скорая юридическая помощь по Казахстану», где адвокаты в онлайн-режиме будут консультировать население в течение 5 минут бесплатно, с 6 минуты на платной основе. Пример: Callцентр Министерства юстиции, Callцентр Министерства здравоохранения. Офисы Callцентров находятся в Астане, а консультируют по всему Казахстану. Данный проект возможно реализовать совместно с Государственной Корпорацией «Правительство для граждан».

6. Создание Е-адвокатуры. В настоящий момент в стране разработано программное обеспечение: системы ЕРДР, электронное уголовное дело, электронное административное дело, судебный кабинет, Ситуационный центр при Верховном Суде. Верховный Суд разрабатывает систему электронного судопроизводства. Все это в скором времени приведет к повсеместному электронному производству по всем видам дел: гражданским, административным и уголовным для из полной прозрачности и доступности в виртуальном пространстве. Поэтому для адвокатского сообщества необходимо иметь собственную платформу, посредством которой они смогут осуществлять свою деятельность в новых условиях. То есть все эти программы должны быть синхронизированы между собой. Кроме того, адвокату необходим свободный профессиональный доступ к некоторым данным для оказания юридической помощи. Синхронизация этих программ и доступ к данным для адвокатов могут быть осуществлены на платформе Государственной Корпорации «Правительство для граждан» в рамках государственного проекта «Цифровой Казахстан».

7. СТРУКТУРА адвокатского сообщества: в настоящий момент это - адвокат, адвокатская контора, юридическая консультация, территориальная коллегия адвокатов, Республиканская Коллегия адвокатов. Республиканская Коллегия адвокатов - это объединение юридических лиц (региональных коллегий адвокатов), основана в 2012 году, ранее созданная общественная организация Союз адвокатов Казахстана - это добровольное объединение физических лиц, основана в 1991 году. При создании свободной конкурентной среды возможно создание множественности коллегий адвокатов по специализации и по совместным интересам, при этом Республиканскую коллегию адвокатов нужно рассматривать как единственное объединение адвокатов, то есть организацию физических лиц. Президиумы коллегий адвокатов должны быть сменяемыми и демократичными, а председатель коллегии должен сам выдвигать свою кандидатуру на выборах и избираться всеми членами коллегии открытым голосованием с публичным подсчетом голосов. В некоторых европейских странах председатели (президенты) адвокатских ассоциаций переизбираются ежегодно. За этот короткий промежуток времени они стараются сделать как можно больше, чтобы оправдать доверие коллег. Кроме того, необходимо ввести ограничительный возрастной ценз для членов президиумов и председателей, ограничившись пенсионным возрастом либо предельным (например, 65 лет), чтобы молодые адвокаты также могли участвовать в самоуправлении адвокатским сообществом и вносить свободный дух перемен, генерируя идеи для развития адвокатуры, а не бояться высказывать свое мнение, чтобы не стать изгоем среди коллег. Наши великовозрастные уважаемые адвокаты могли бы осуществлять не руководство сообществом, а быть менторами для молодежи. Председатели коллегий должны избираться из числа практикующих адвокатов, а не лиц, пришедших в адвокатуру со стороны и иметь стаж адвокатской практики, не менее определенного периода, чтобы быть осведомленным, чем живут адвокаты и быть в состоянии отстаивать интересы профессионального сообщества.

8. Вместо дисциплинарных комиссий необходимо создать КОМИССИЮ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ И ЭТИКЕ адвокатов, как орган при коллегиях адвокатов. Председатели этих комиссий должны входить в Республиканскую комиссию по профессиональным стандартам и этике, возглавляемую Председателем Республиканской коллегией адвокатов. Это должен быть не карательный орган, а структура адвокатского сообщества, которая будет разрабатывать профессиональный стандарт качества оказания юридической помощи и разъяснять его применение, а также иметь возможность рассматривать жалобы и заявления относительно качества оказания помощи адвокатами. В состав таких комиссий можно ввести представителей общественности из числа депутатов маслихатов, Мажилиса, Сената с юридическим образованием, а также известных ученых-юристов.

9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ АДВОКАТОВ. У нас нет социальных гарантий для адвоката: нам не оплачивается отпуск, периоды нахождения на больничном листе временной нетрудоспособности, женщины-адвокаты на период нахождения в декретном отпуске вынуждены обращаться с заявлениями о приостановлении выплаты взносов и обязательных платежей в бюджет по налогам. Адвокаты и члены их семей должны находиться под охраной государства, также как и судьи, так как их деятельность соприкасается с опасностью.

Адвокатура Казахстана в современных условиях может изменить формат своей деятельности, для того, чтобы шагать в ногу со временем. Необходимо пересмотреть внутреннюю структуру и принципы деятельности. Огромное противостояние между адвокатурой и государственными органами обусловлено большими изменениями в обществе. Адвокатура стала статичной, нет прогрессивного развития. Нежелание перемен свидетельствует об устаревшей модели, которая не укладывается в ускоренное развитие общества. Поэтому так трудно, практически невозможно осуществлять защиту. Надо искать формат организации сообщества, при которой мы могли бы выстроить продуктивный диалог с государственными органами для реализации нашего предназначения. Принцип равноправия и состязательности сторон, декларативно прописанный в процессуальных кодексах, воспринимается нами как принцип, унаследованный с советских времен или карательной практики, когда адвокат - это воин, неважно против кого он воинствующе настроен, главное повоевать. В мировой практике принцип состязательности заключается в достоверном обмене информации на документальном уровне для последующего принятия решения судом, акцент делается на интеллектуальном потенциале равных возможностей. Полагаю, что надо менять саму систему адвокатуры, а не государственный контроль за ней. Если на законодательном уровне будут закреплены положения об обязательном обучении, подготовке квалифицированных кадров по единым стандартам, утверждение единых стандартов качества оказания юридической помощи самим адвокатским сообществом, усилены нормы, касающиеся внутреннего контроля профессиональной этики, развития профессиональной культуры, результат будет положительный. Внимание надо уделить созданию цифрового процессуального пространства в обществе: как будет адвокат осуществлять защиту в цифровом пространстве; доступ к какой информации необходимо дополнительно разрешить адвокату; как в виртуальном процессе оказывать юридическую помощь и осуществлять защиту; насколько хорошо подготовлены адвокаты к цифровизации, и как оснащены наши консультации и адвокатские конторы оборудованием.

Все предложения в данной статье вносятся на рассмотрения не для того, чтобы ослабить адвокатуру, а для её усиления в новом качественном формате.

Мнение автора, изложенное в данной статье, является индивидуальным и отражает личную точку зрения.