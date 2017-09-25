Избившие рефери на чемпионате Казахстана тренер и боксер будут дисквалифицированы

Инцидент, который произошёл во время матчевой встречи команд Астаны и Жамбылской области не останется без последствий, - заявил координатор КФБ по проведению соревнований в Казахстане Болат Абдрахманов, сообщат Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФБ.





22 сентября в Астане в ¼ финала турнира на Кубок Казахстанской федерации бокса после боя Рахата Маржикпаева, представлявшего Астану и Амана Казангапова победа была присуждена Казангапову. Это решение, очевидно, не устроило тренера столичного спортсмена, Ерика Маржикпаева, который, сойдя с ринга направился к рефери и нанёс ему несколько ударов в живот и в голову. Судья, Амангельды Акшолаков, ответил, затем подбежал сам проигравший спортсмен и пробил по рефери «двойку». После этого дерущихся разняли.





Амангельды Акшолаков – судья с 28-летним стажем, обладатель высшей категории AIBA «3 звезды». Он сам в прошлом успешный боксёр, призёр чемпионата Европы и чемпион Советского Союза 1984 года.





- Честно говоря, я этого не ожидал. В моей практике такое впервые, - рассказал Акшолаков. – Этот конфликт возник из-за того, что тренер не увидел второй нокдаун своего подопечного и решил, что спортсмена намеренно «засудили». Уже потом тренер подошёл ко мне и извинился. По-человечески я могу его понять. Но, конечно, подобные поступки не должны оставаться безнаказанными.





Представитель Казахстанской федерации бокса, координатор соревнований в Казахстане Болат Абдрахманов обещал тщательное расследование инцидента.





- И тренер, и спортсмен будут дисквалифицированы, - сообщил Абдрахманов. – На какой именно срок их отстранят от соревнований – решат тренерский совет и бюро исполнительного комитета. Во всяком случае мы постараемся вынести такое наказание, которое послужит уроком всем остальным и гарантирует безопасность судей в будущем.