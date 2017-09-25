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Омбудсмен РК А.Шакиров обсудил в Сеуле вопросы обеспечения прав пожилых людей

 

21 сентября 2017 года г. Астана

 

 18-21 сентября в г. Сеуле (Республика Корея) состоялась II конференция ASEM (Азиатско-европейское совещание) по проблемам старения, в ходе которой были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения прав пожилых людей.

В рамках конференции проведено заседание Рабочей группы Глобального альянса национальных правозащитных учреждений по вопросам старения (GANHRI), где были обсуждены положения Стратегического плана действий на 2017-2019 гг. Целью данного документа является повышение эффективности деятельности указанных учреждений в продвижении прав пожилых людей на национальном и международном уровнях, обмен опытом и использование лучших практик в этом направлении.

Также состоялся круглый стол по вопросу создания при ASEM Глобального центра по проблемам старения, итоги которого будут представлены на рассмотрение на очередной встрече министров иностранных дел государств-участников ASEM.

В ходе форума Омбудсмен РК ознакомил зарубежных коллег с достижениями Казахстана в свете реализации стратегических программ «Казахстан-2050», Плана нации «100 конкретных шагов», а также с основными направлениями государственной социальной политики в сфере обеспечения качества жизни пожилых людей.

 Участники форума выразили общее мнение о необходимости дальнейшего укрепления международного сотрудничества и выработки эффективных мер в обсуждаемой сфере через призму прав человека.

 

Пресс-служба аппарата

 Уполномоченного по правам человека

 

25 сентября 2017, 11:58
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