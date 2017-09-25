Система экологического менеджмента ИСО 14001:2015

В настоящее время во всем мире растет озабоченность проблемами сохранения и улучшения состояния окружающей среды и защиты здоровья людей. Промышленные предприятия в первую очередь являются объектами критики со стороны экологов. Поэтому наряду с сертификатом на систему качества ИСО 9001, во всем мире вводится сертификат экологического менеджмента ИСО 14001, устанавливающий требования к системе экологического менеджмента.

Международные стандарты ИСО 14000 становятся важным инструментом мировой экономики и решения глобальных и экологических проблем. Наиболее эффективный путь решения этих вопросов - освоение и внедрение экологического управления в соответствии с требованиями международных стандартов 14000. Создание систем экологического менеджмента на промышленных предприятиях - важный шаг к улучшению окружающей среды. Его главной целью является помочь организациям в улучшении своих экологических показателей, соблюдая при этом действующее законодательство.

Внедрение стандарта ISO 14001 на систему экологического менеджмента стимулирует переход компании от борьбы с последствиями вредного воздействия на окружающую среду к предотвращению или уменьшению таких воздействий.

Требования к системе экологического менеджмента устанавливает международный стандарт ISO 14001:2015.

15 сентября 2015 г. был официально опубликован пересмотренный и улучшенный международный стандарт ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» - один из самых популярных стандартов систем экологического менеджмента. Новая версия стандарта отвечает последним тенденциям развития мирового делового сообщества, основными чертами которого является повышенный интерес предприятий к вопросам экологии.

В новой версии ISO 14001 расширены требования непосредственно к охране окружающей среды, что было «слабым» элементом в предыдущей версии, в которой было только обязательство по «предотвращению загрязнения». Новая же версия стандарта дополняет экологическую политику организации обязательством непосредственно по «защите окружающей среды». Теперь организация должна доказать, что на каждом отрезки времени уровень ее воздействия «не разрушает» окружающую среду.

С даты опубликования ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» установлен трехлетний период перехода с момента публикации. Сертификаты соответствия систем экологического менеджмента на СТ РК ИСО 14001-2006 будут недействительными по истечении трех лет с даты публикации, т.е. с 15 сентября 2018 года.

Дата истечения срока действия сертификатов соответствия на СТ РК ИСО 14001-2006, выданных в течение переходного периода, должна соответствовать

окончанию трехлетнего периода перехода (не позднее 15 сентября 2018 года). Оценка перехода СТ РК ИСО 14001-2006 на СТ РК ISO 14001-2016 будет осуществляться Органами по подтверждению соответствия при плановой или внеочередной инспекционной проверке.

В связи с переходом на новую версию стандарта с 1 августа 2017 года сертификация систем экологического менеджмента осуществляется только на соответствие СТ РК ИСО 14001-2016.

Сертификацию систем экологического менеджмента проводят аккредитованные органы по подтверждению соответствия, в соответствии с их областью аккредитации. В национальном реестре субъектов аккредитации Республики Казахстан по городу Астане зарегистрировано 20 Органов по подтверждению соответствия систем менеджмента. Информацию об аккредитованных Органах по подтверждению соответствия систем менеджмента можно получить на официальном сайте Национального центра аккредитации www.nca.kz.