"Жетысу" и "Кызыл-Жар СК" вернулись в премьер-лигу

Талдыкрганцы вылетели из КПЛ в 2016 году, а петровпавловцы не играли в высшем дивизионе с 2009 года.

За пять туров до окончания чемпионата Казахстана среди команд первой лиги определились кубы, которые возвращаются в высший дивизион, сообщает сообщает KazFootball.kz.





Согласно регламенту победитель и команда, занявшая второе место (за исключением ФК "Байконур", ФК "Кайрат А" и ФК "Шахтер-Булат") получают право участвовать в премьер-лиге сезона 2018 года.





На сегодняшний день талдыкорганский "Жетысу" и петропавловский "Кызыл-Жар СК" стали недосягаемыми и обеспечили себе повышение в классе.





На участие в переходном матче претендуют "Махтаарал", "Кыран" и "Каспий".





Напомним, что "Жетысу" вылетел из премьер-лиги в 2016 году, а "Кызыл-Жар СК" в 2009 году.



