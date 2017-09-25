"Жетысу" и "Кызыл-Жар СК" вернулись в премьер-лигу
25 сентября 2017, 12:04
Талдыкрганцы вылетели из КПЛ в 2016 году, а петровпавловцы не играли в высшем дивизионе с 2009 года.
За пять туров до окончания чемпионата Казахстана среди команд первой лиги определились кубы, которые возвращаются в высший дивизион, сообщает KazFootball.kz.
Согласно регламенту победитель и команда, занявшая второе место (за исключением ФК "Байконур", ФК "Кайрат А" и ФК "Шахтер-Булат") получают право участвовать в премьер-лиге сезона 2018 года.
На сегодняшний день талдыкорганский "Жетысу" и петропавловский "Кызыл-Жар СК" стали недосягаемыми и обеспечили себе повышение в классе.
На участие в переходном матче претендуют "Махтаарал", "Кыран" и "Каспий".
Напомним, что "Жетысу" вылетел из премьер-лиги в 2016 году, а "Кызыл-Жар СК" в 2009 году.
Фото пресс-службы ФК "Жетысу"
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