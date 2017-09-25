Электронные браслеты для осужденных в РК начнут действовать со следующего года

Под контролем с использованием электронных браслетов ежегодно будут находиться порядка шести тысяч человек.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов проинформировал о внедрении и использовании электронного мониторинга лиц, состоящих на пробационном контроле, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Речь идет о внедрении так называемых электронных браслетов. Под контролем с их использованием ежегодно будут находиться порядка шести тысяч человек. Любая попытка которых нарушить установленный режим будет оперативно пресекаться сотрудниками службы», - сказал глава ведомства на Правительственном часе в Мажилисе Парламента РК.





Он указал, что разработанный министерством проект сейчас согласовывается с заинтересованными госорганами.





«Со следующего года планируем приступить к реализации проекта в рамках ГЧП», - пояснил министр.





К. Касымов уточнил, что браслеты планируется производить на отечественном предприятии, что дешевле, чем закупать импортные.





«В начале мы хотели просто хотели закупить, но это очень обременительно для бюджета. И российские, израильские нам предлагали. Но они нам их купят, бросят, а потом кто их будет обслуживать? Кто их будет одевать? Как это делать? Два года нам был выделен бюджет, который мы не использовали. Мы потом пошли по другому пути. Сейчас в Талгаре построен завод, полностью с японским оборудованием. Продукцию вы видели. Сейчас эта программа проходит экспертизу», - отметил он.





По его словам, как только предприятие начнет действовать, то со следующего года в рамках ГЧП электронные браслеты будут давать МВД.





«Мы их будем использовать. За аренду будем платить. Я думаю, это экономней для бюджета. А если израильскую купим, будем все время обращаться. Оно постоянно ломается. Такая проблема будет. А тут рядом и производитель и они будут обслуживать. Поэтому пошли по этому пути, это очень экономно», - резюмировал глава ведомства.





В заключение министр добавил, что использование электронного мониторинга лиц, состоящих на пробационном контроле, является мировой практикой.





Ксения Давыдова, Астана.



