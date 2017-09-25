«Диалог музыкальных эпох» состоится на сцене «Астана Опера»

Один из лучших камерных ансамблей не только Казахстана, но и мира - Квартет имени Газизы Жубановой - даст концерт «Диалог музыкальных эпох» с участием яркого пианиста, лауреата международных конкурсов Ернара Нуртазина. Музыкальный вечер пройдет на сцене Камерного зала «Астана Опера» 29 сентября.





Программа концерта подбиралась довольно тщательно, в нее вошли Струнный квартет №1 Соль мажор, ор.76 Йозефа Гайдна, Струнный квартет №1 ля минор, ор.41 Роберта Шумана и Фортепианный квинтет соль минор, ор.57 Дмитрия Шостаковича.





Художественный руководитель Квартета, Заслуженный деятель Казахстана Ернар Мынтаев рассказал, что музыкальный цикл «Казахквартет приглашает», в рамках которого пройдет этот музыкальный вечер, состоит из шести концертов.





- На каждый из концертов этого цикла мы пригласим наших друзей-музыкантов. Будут звучать не только струнные квартеты, но и квинтеты, сикстеты. У всех вечеров будет объединяющее начало – поочередное исполнение одного из шести квартетов Й. Гайдна 76 опуса. Замечательного композитора называют «отцом струнного квартета», подарившего этот прекрасный жанр человечеству. Второе произведение программы решили посвятить романтическому композитору – Р. Шуману. Несмотря на то, что он считается фортепианным автором, у него есть три гениальных квартета, и мы давно хотели представить один из них нашей публике, - поделился Ернар Мынтаев.





Известно, что Квартет имени Г. Жубановой особо трепетно относится к творчеству Д. Шостаковича, все участники коллектива любят этого гениального композитора и всегда с удовольствием исполняют его квартет. Так как цикл называется «Казахквартет приглашает», вместе с известными инструменталистами для исполнения сокровища мировой музыкальной литературы - Фортепианного квинтета Д. Шостаковича - на сцену выйдет гость вечера - очень талантливый, с большими перспективами пианист - Ернар Нуртазин.





- Выступить на этом концерте меня пригласил художественный руководитель Квартета – Ернар Мынтаев. Я давно хотел сотрудничать с этими замечательными, высокого класса музыкантами. В прошлом году завершился юбилейный год Д. Шостаковича, но мы продолжаем включать в программу его бесценные произведения. Играл этот квинтет около 10 лет назад, всегда хотелось вернуться к этому произведению, открыть его для себя по-новому, - подчеркнул главный дирижер Симфонического оркестра Государственной академической филармонии акимата города Астаны Ернар Нуртазин.

Отметим, что струнный квартет отличает высокое исполнительское мастерство, филигранная техника игры, чистое, слаженное звучание, которого музыканты добиваются не только благодаря таланту, но и бесконечной кропотливой работой. Все участники коллектива - Айдар Токталиев (первая скрипка), Алексей Лебедев (вторая скрипка), Бекзат Сайлаубайулы (альт), Ернар Мынтаев (виолончель) выразили надежду, что концерты из этого цикла будут радовать слушателей на протяжении всего нового сезона.

Начало концерта в 19.00.