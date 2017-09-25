В Алматы прошел грандиозный фестиваль мастер-классов для детей

23 сентября в Алматы на территории спортивно-тренировочного комплекса Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы прошел IV детский культурно-спортивный фестиваль «Аман келешек» - «Здоровое будущее».





Четвертый год подряд фестиваль собирает более 3 000 детей из коррекционных школ-интернатов, детских домов и средних общеобразовательных школ со всего Казахстана. Не имеющий аналогов в Казахстане, «Аман келешек» за всё это время набрал множество положительных отзывов, обрёл большое количество друзей и соратников, но самое главное, успел заявить о себе как о перспективном и многообещающем проекте.









«Фестиваль «Аман келешек» - это большой ежегодный праздник спорта, здоровья и творчества. Фонд Н. Назарбаева данным проектом стремится внести особый вклад в формирование здорового будущего казахстанцев, воплощая многогранный и положительный имидж здорового человека. Фестиваль «Аман келешек», объединяя школьников с ограниченными физическими возможностями и их здоровых сверстников, также помогает в развитии инклюзивного общества в Республике Казахстан», - сказал исполнительный директор Фонда Канат Джумабаев.









Традиционно фестиваль открыл Парада Мастеров, который завершился грандиозным фейерверком и массовым выбросом красок холи. В этом году фестиваль собрал детей из Алматы, Астаны, Кызылорды, а также из Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской и Южно-Казахстанской областей.





Отличительная особенность фестиваля заключается в обширной программе, которая ежегодно тщательно продумывается оргкомитетом «Аман келешек». Учитывая повседневные интересы детей и тренды, обсуждаемые не только казахстанским обществом, но и всем миром, организаторы задают определенную тематику фестиваля. В этом году дети окунутся в безграничный мир космоса и новых технологий.









Основная сетка мероприятий была разбита на 8 тематических площадок, каждая из которых носит имя определенной планеты Солнечной системы. На планете «Юпитер» детям провели мастер-классы по космическому 3D-рисованию, авиамоделированию и космобиологии. Также здесь стартует квест «Космическое путешествие» через все тематические площадки-планеты. На «Земле» аниматоры организовали для ребят серию игр с увлекательными фантастическими сюжетами. Планета «Уран» учила детей летать на дельтаплане. На «Марсе» прошли мастер-классы по «тайцзы-цюань» — боевому искусству «ушу». Интерактивные эстафеты и игры, мастер-классы по актерскому мастерству и мастерству кукловодов прошли на планете «Нептун». Уроки по современной хореографии были представлены на планете «Венера». О пользе шахмат поведали на планете «Меркурий». Мастер-класс по правилам сборки и программирования роботов прошел на планете «Сатурн».





«Аман келешек» это ежегодный, ставший уже традиционным детский культурно-спортивный праздник. Прежде всего, это праздник спорта, творчества, культуры и науки. На площадках фестиваля собираются дети со всего Казахстана. Это и здоровые дети и особенные. Мы не создаем границ, просто предоставляем им площадку и направляем их безудержную энергию и эмоции в нужное русло. Здесь дети учатся толерантности икультуре общения», - сказала старший координатор проектов Фонда Первого Президента РК Гульнара Ершиманова.









Впервые на фестивале работали выездные площадки для участников из регионов: «Казахфильм», хореографическое училище им. А. Селезнёва и конный клуб «Алтын Тай».





«Мне очень понравилось то, как прошел фестиваль. Было много ярких необычных выступлений. Космическая тема стала большим открытием для многих детей. Хочу сказать спасибо, всем организаторам за то, что подарили нам праздник», - сказала 14-летняя Алина из Алматы.