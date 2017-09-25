Развитие добровольного медстрахования возможно за счет синергии с ОСМС

Игроки рынка добровольного страхования в Казахстане давно ожидают начала структурных изменений с появлением на поле Фонда социального медицинского страхования. Сочетание пакетов ОСМС и ДМС даст работодателям возможность предоставлять своим работникам полноценную медицинскую помощь с качеством, доступностью и высокой сервисной составляющей. Такое мнение высказала корреспонденту Zakon.kz председатель правления АО МСК «Архимедес Казахстан» Лязат Буранбаева.

«Мы уже всерьез рассматриваем участие в ОСМС, вопросы сочетания обязательного и добровольного медстрахования, создания единых продуктов, как и другие мои коллеги страховщики. Сейчас ДМС столкнулся с той же проблемой, что и государственная медицина. Денег не хватает, пережили четыре девальвации, стоимость медуслуг резко возросла. Но в ответ работодатели не могут резко повышать страховые премии. Поэтому для них выгодно сегодня за счет сочетания пакетов ОСМС и ДМС оказывать своим работникам реально полноценную медицинскую помощь. Важно понять, что этот дополненный пакет медуслуг будет без исключений», - рассказала Буранбаева.

По ее словам медицинская страховая компания покрывает то, что не входит в перечень услуг ОСМС - это стоматология, медикаменты по амбулаторной части, профилактические осмотры, реабилитация и некоторые дорогостоящие обследования.

«С другой стороны, объективно надо признать, что добровольное страхование не возьмется за лечение ряда сложных хронических заболеваний, как онкология, сахарный диабет, гепатит. Эти нозологии довольно неплохо сегодня финансируются за счет ГОБМП. Таким образом, в результате симбиоза ДМС и ОСМС человек может рассчитывать на полноценное эффективное медицинское обслуживание с качеством, доступностью и сервисом. Более того, с введением ОСМС, мы можем принять пациента в частной клинике за счет страховых средств Фонда. Если он не хочет стоять в очереди в государственной клинике на операцию, мы ее оплатим как страховщики в частном секторе. Но для нас важно, чтобы ОСМС предоставил нам франшизу, чтобы мы оплачивали эти средства за работодателей», - отметила она.

В силу растущих убытков добровольного страхования, АО МСК «Архимедес Казахстан» вынуждена повышать премии работодателей на 30-40%.

«Для нас появление Фонда медстрахования означает начало структурных изменений в медицинском страховании, мы давно ждали этих перемен. Мы готовы работать с Фондом как партнеры на страховом поле на равных, что у нас не получалось сделать с профильным ведомством по понятным причинам. К примеру, сегодня Минздрав дает подушевое финансирование на уровне ПМСП, подностью перенося риски медуслуг на первичные организации. Фонд же сможет защищать медицинских поставщиков в случае избыточных рисков, как это практикуется в ДМС. Мы, кстати, тоже переходим на подушевое финансирование, потому что это единственный способ удержать медиков от роста объемов предоставляемых медуслуг. Другими методами, кроме как экономическими, это не решить», - подчеркнула Ляззат Буранбаева.

Она также отметила, что необходимо начать работать с Фондом как можно быстрее, как планировалось с начала 2018 года.

«Если старт будет все время откладываться, то это не произойдет никогда. Разговоры о готовности или неготовности к медстрахованию, они большей частью надуманы. И не стоит ждать каких-либо кардинальных изменений с внедрением ОСМС, все процессы будут отрабатываться на практике, система будет меняться постепенно, эволюционно, то есть ожидания большого негатива опять-таки преувеличены. Настройка отладка нового механизма будет происходить еще многие годы, путем изучения возникаемых проблем, как и во всех других странах», - заключила она.