26 сентября 2017 года с 20:00 ч по 22:00 ч будут проводиться технические работы в системе ОФД

Оператор фискальных данных уведомляет о том, что 26 сентября 2017 года с 20:00 ч по 22:00 ч времени г. Астана будут проводиться плановые технические работы. В момент проведения работ ККМ будут находиться в автономном режиме, Личный кабинет Пользователя будет доступен.