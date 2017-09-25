26 сентября 2017 года с 20:00 ч по 22:00 ч будут проводиться технические работы в системе ОФД
Оператор фискальных данных уведомляет о том, что 26 сентября 2017 года с 20:00 ч по 22:00 ч времени г. Астана будут проводиться плановые технические работы. В момент проведения работ ККМ будут находиться в автономном режиме, Личный кабинет Пользователя будет доступен.
25 сентября 2017, 12:30
Источник, интернет-ресурс: Оператора фискальных данных
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