В УИС РК сохраняется проблема медицинских кадров

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК министр внутренних дел Калмуханбет Касымов обозначил проблему медицинской службы уголовно-исполнительной системы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Хотелось бы обратить особое внимание - это проблемы медицинской службы уголовно-исполнительной системы. В нее входит 7 лечебно-профилактических учреждений, то есть колоний, из них 3 колоний общего профиля, 3 противотуберкулезных и одна психиатрическая больница. Кроме того, в учреждениях имеется 72 медчасти», - сказал он.

По его словам, в последние годы удалось значительно улучшить санитарные и бытовые условия осужденных, снизить смертность на 16% и заболеваемость туберкулезом на 37%.

«Безусловно, требуется укрепление материально-технической базы наших лечебно-профилактических учреждений. Но самой серьезной проблемой является кадровое обеспечение медицинской службы. Годами сохраняется почти 30%-ный некомплект врачей. Во многом, это обусловлено малопривлекательностью работы в колониях, отдаленностью от городов и центров, риском для жизни, заражением инфекционными заболеваниями», - подчеркнул глава ведомства.

Министр указал, что проблема медкадров сохраняется до сих пор.

«Несмотря на то, что при разаттестиации все медслужбы МВД мы добились оставления этой категории врачей аттестованными сотрудниками. Без должного социального пакета для персонала медицинской службы колоний эту проблему не решить», - заключил К. Касымов.

Ксения Давыдова