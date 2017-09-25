Подорожание угля в Казахстане прокомментировали в Минэнерго

Заместитель директора департамента электроэнергетики Министерства энергетики РК Талгат Абилгазы прокомментировал вопрос подорожания угля в Казахстане, передает передает Казинформ





«На сегодня угольная отрасль у нас является конкурентной. У нас порядка 400 месторождений. Все эти угольные разрезы самостоятельно устанавливают цену. То есть, ее регулирует рынок. На сегодня себестоимость добычи угля колеблется от 3 до 5 тыс тенге, а цены доходят до 8 тыс на самом разрезе», - сообщил Талгат Абилгазы, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах 16-ой конференции ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики.





Он также добавил, что дальше, пока продукт доходит до конечного потребителя, цена растет.





«То есть, никто для них не устанавливает цены, ее устанавливает рынок - то есть спрос и предложение. Значит, спрос такой большой», - резюмировал Талгат Абилгазы.





Серик Сабеков.



